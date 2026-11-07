Proseguono i lavori in vista delle Next Gen ATP Finals: Sport e Salute esalta il PalaCalafiore | VIDEO

Le Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria si avvicinano. Proseguono i lavoro di riqualificazione del PalaCalafiore in vista del grande torneo che si terrà a dicembre nella struttura di Pentimele, interessata da un’opera di manutenzione interna ed esterna, ma anche degli spazi antistanti, per anni lasciati all’abbandono più totale. Lavori esaltati anche attraverso un video social anche da Sport e Salute, ente che in collaborazione con la FIT e in sinergia con Governo, Regione e Comune, ha promosso l’iniziativa.

“Proseguono i lavori in vista delle Next Gen ATP Finals in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. Giorno dopo giorno, gli spazi si trasformano per accogliere i protagonisti della nuova generazione del tennis mondiale“, si legge nella descrizione a corredo del video.