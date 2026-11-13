Problemi Microsoft: Outlook, Teams e Copilot in tilt in 74 Paesi, governi e aziende nel caos. Cosa sta succedendo

Un blackout informatico di portata mondiale ha mandato in difficoltà alcuni dei servizi digitali più utilizzati al mondo, provocando disagi a privati cittadini, aziende, istituzioni governative e organizzazioni internazionali. Da giovedì 12 novembre, un grave down di Microsoft ha interessato soprattutto Outlook, Teams, Copilot e Microsoft 365, impedendo a numerosi utenti di accedere alla posta elettronica, inviare e ricevere email e utilizzare strumenti fondamentali per il lavoro e le comunicazioni quotidiane.

Il problema, inizialmente individuato nelle Americhe, ha assunto rapidamente dimensioni globali. Secondo i dati raccolti da Downdetector, la piattaforma specializzata nel monitoraggio dei malfunzionamenti digitali, le segnalazioni hanno riguardato utenti di 74 Paesi e territori, con ripercussioni in Europa, Asia, Africa e Oceania.

Il colosso tecnologico statunitense ha avviato una complessa operazione per ripristinare il funzionamento dei propri sistemi, ma le prime contromisure non hanno prodotto i risultati sperati. Soltanto dopo numerose ore sono arrivati segnali di ripresa, mentre Microsoft ha continuato a lavorare per riportare gradualmente online le infrastrutture interessate.

Outlook down, quasi 130mila segnalazioni: il blocco mondiale di Microsoft

La dimensione del problema emerge chiaramente dai dati registrati nella giornata di giovedì 12 novembre. Poco dopo le 13:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 18:00 italiane, Downdetector ha rilevato un picco di quasi 130.000 segnalazioni relative a Outlook.

Gli utenti hanno lamentato difficoltà nell’accesso alle proprie caselle di posta elettronica, impossibilità di inviare e ricevere messaggi e problemi nel caricamento delle interfacce. In diversi casi il servizio è risultato completamente inaccessibile.

Il numero delle segnalazioni ha successivamente iniziato a diminuire, ma il malfunzionamento è proseguito per ore. Alle 16:30, ora della costa orientale americana, circa 50.000 utenti continuavano a segnalare problemi con Outlook, secondo uno degli aggiornamenti di Downdetector.

Il disservizio non ha riguardato soltanto la posta elettronica. Migliaia di segnalazioni hanno interessato anche Microsoft Teams, utilizzato per riunioni e comunicazioni aziendali, e Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda.

Le difficoltà hanno coinvolto inoltre altri componenti dell’ecosistema Microsoft 365, la piattaforma cloud che riunisce numerosi strumenti di produttività utilizzati ogni giorno da milioni di persone.

Microsoft spiega le cause del down: server sovraccarichi e problemi di connessione

Fin dalle prime ore dell’emergenza, Microsoft ha pubblicato aggiornamenti sui propri canali ufficiali per spiegare l’origine dei problemi e illustrare gli interventi in corso.

La società ha inizialmente parlato di segnalazioni di malfunzionamento “nelle Americhe”, per poi precisare di aver “confermato che il problema potrebbe compromettere la connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti di qualsiasi regione”.

Al centro del disservizio sarebbe presente un problema di sovraccarico dell’infrastruttura informatica, con una distribuzione del traffico non equilibrata tra i server.

“Abbiamo individuato un carico eccessivo su una parte della nostra infrastruttura in diverse regioni, circostanza che probabilmente sta contribuendo agli errori di connessione”, ha spiegato Microsoft attraverso un messaggio pubblicato su X.

La società ha ribadito la propria determinazione nell’affrontare l’emergenza: “Stiamo lavorando con la massima determinazione per individuare tutte le possibili soluzioni e ridurre l’impatto del problema”.

In un altro aggiornamento, l’azienda ha confermato la natura delle criticità riscontrate: “Abbiamo riscontrato che una parte dell’infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni; è probabile che ciò stia contribuendo agli errori di connettività”.

Il problema è stato dunque ricondotto a un “carico elevato” dei sistemi, senza che nelle comunicazioni iniziali fosse stata individuata una causa definitiva del malfunzionamento.

Microsoft 365, i primi tentativi di ripristino non funzionano: cosa è successo

Per fronteggiare il blackout globale, Microsoft ha avviato una serie di operazioni tecniche finalizzate ad alleggerire il traffico sulle infrastrutture maggiormente sollecitate e a recuperare la disponibilità dei server.

“Abbiamo sospeso tutte le operazioni di distribuzione degli aggiornamenti, stiamo trasferendo ulteriore traffico al di fuori dell’infrastruttura interessata e riavviando i server coinvolti per ripristinarne il funzionamento”, ha comunicato l’azienda.

Nonostante gli interventi, la situazione si è rivelata più complessa del previsto. Alcuni tentativi di ripristino non sono riusciti a garantire immediatamente la stabilità dei servizi, costringendo i tecnici a valutare ulteriori soluzioni.

In uno degli aggiornamenti più significativi, Microsoft ha ammesso le difficoltà incontrate: “abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti previsti. Stiamo definendo strategie alternative per aumentare la capacità, a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico”.

La società ha successivamente precisato: “abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati”.

E ancora: “abbiamo monitorato lo stato delle modifiche introdotte per migliorare la funzionalità del servizio, ma abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati”.

Una situazione che ha reso necessario individuare nuove modalità per incrementare la capacità dei sistemi e redistribuire il traffico.

“Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità”, ha spiegato il gruppo informatico, ribadendo successivamente: “Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità”.

Microsoft ha inoltre dichiarato: “stiamo lavorando intensamente su ogni possibile soluzione per ridurre l’impatto” e “Stiamo esplorando con determinazione ogni possibile soluzione per ridurre l’impatto”.

Blackout Microsoft in 74 Paesi: disagi per aziende, governi e compagnie aeree

Le conseguenze del down mondiale di Microsoft si sono estese ben oltre i singoli utenti privati. La diffusione capillare dei servizi Microsoft 365 nelle attività professionali e istituzionali ha amplificato l’impatto dell’interruzione.

La televisione americana NBC ha evidenziato la portata della crisi, riferendo che “Aziende e governi sono tra coloro che risultano colpiti dall’interruzione globale che sta colpendo Outlook, Team e decine di milioni di utenti in tutto il mondo”.

I disagi hanno coinvolto attività amministrative, comunicazioni aziendali e servizi di assistenza. In diversi casi, l’impossibilità di accedere alla posta elettronica ha ostacolato le normali operazioni di organizzazioni pubbliche e private.

Tra i Paesi interessati figura anche la Nuova Zelanda, dove il Ministero degli Esteri ha comunicato che la propria “capacità di ricevere e-mail è stata compromessa dall’interruzione globale di Microsoft. Ciò riguarda anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza della Nuova Zelanda nel mondo”.

Le ripercussioni hanno interessato anche il sistema di gestione delle domande di visto neozelandesi, mentre in India alcune compagnie aeree hanno segnalato possibili difficoltà nella ricezione delle richieste dei clienti.

Anche il Giappone ha riferito conseguenze sulle proprie infrastrutture informatiche. Il quadro mostra quanto la dipendenza dai grandi servizi cloud possa trasformare un problema tecnico in un’interruzione capace di coinvolgere contemporaneamente numerose attività essenziali.

Problemi anche per Teams, Copilot e i servizi collegati all’intelligenza artificiale

Un altro aspetto rilevante riguarda l’estensione del malfunzionamento agli strumenti di collaborazione e alle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Su Microsoft Teams sono stati segnalati problemi nella pianificazione delle riunioni e nella sincronizzazione dei calendari, due funzioni centrali per l’organizzazione delle attività professionali.

Anche Microsoft Copilot ha subito ripercussioni, evidenziando come le difficoltà dei sistemi cloud possano riflettersi su applicazioni e servizi differenti, pur appartenenti allo stesso ecosistema tecnologico.

Il disservizio ha coinvolto temporaneamente anche alcune interfacce di collegamento tra i servizi Microsoft e piattaforme di terze parti, tra cui quelle di OpenAI e Anthropic.

Microsoft, nessuna evidenza di un attacco hacker dietro il blackout mondiale

Con il protrarsi dell’interruzione, è emersa anche la questione della possibile origine dolosa del malfunzionamento. Microsoft è intervenuta per chiarire che, sulla base delle verifiche effettuate, non risultano evidenze di un attacco informatico.

“Nessun segno di attività dolosa o di attacco informatico”, ha comunicato il colosso tecnologico statunitense attraverso i propri canali social. L’azienda ha inoltre precisato di “non essere a conoscenza di alcuna attività malevola” che possa aver provocato l’incidente.

Le comunicazioni ufficiali hanno quindi escluso, allo stato degli accertamenti, elementi che facciano pensare a un’azione “malevola”, concentrando l’attenzione sui problemi di capacità e stabilità dell’infrastruttura.

Outlook e Microsoft 365, i primi segnali di ripristino dopo ore di problemi

Dopo una lunga serie di interventi tecnici, Microsoft ha cominciato a comunicare i primi segnali di miglioramento. In uno degli aggiornamenti pubblicati dopo le 18:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 23:00 GMT, la società ha riferito di “riscontrare un ripristino parziale” dei servizi.

Il recupero della capacità dei server ha permesso di iniziare a ristabilire alcune connessioni, anche se il ritorno alla piena normalità non è stato immediato. “Man mano che la capacità viene ripristinata, gli utenti potrebbero notare un graduale ritorno alla normalità, man mano che i loro client si riconnettono”, ha spiegato Microsoft.

Ulteriori aggiornamenti hanno evidenziato progressi nelle operazioni di gestione del traffico: “stiamo riscontrando risultati positivi in termini di stabilità dei servizi e una maggiore capacità, grazie alle nostre più recenti azioni di ottimizzazione del traffico”, ha scritto l’azienda su X, annunciando l’intenzione di estendere le misure alle altre regioni interessate.

In un altro aggiornamento, Microsoft ha parlato di “risultati positivi in termini di stabilità dei server” dopo l’applicazione di una correzione software.

Intorno alle 09:00 di venerdì 13 novembre, il calo delle segnalazioni raccolte da Downdetector ha fornito un ulteriore indicatore del progressivo miglioramento della situazione, pur senza rappresentare una conferma del completo ripristino per tutti gli utenti.

Quando tornerà a funzionare Outlook? La situazione e le verifiche sul ripristino

La domanda principale per gli utenti coinvolti nel down di Outlook e Microsoft 365 riguarda i tempi necessari per il ritorno alla piena operatività.

Microsoft ha confermato di lavorare al recupero della capacità delle infrastrutture e alla stabilizzazione dei server, ma negli aggiornamenti disponibili non ha fornito un orario definitivo per la conclusione dell’intervento.

La situazione può variare tra aree geografiche, servizi e singoli utenti. Il ripristino graduale delle connessioni non implica infatti che tutti i problemi siano stati risolti contemporaneamente.

Per conoscere lo stato dei servizi, gli amministratori delle organizzazioni che utilizzano Microsoft 365 possono consultare il Service Health Dashboard, mentre gli utenti possono seguire gli aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’azienda e le segnalazioni su Downdetector.

Il blackout mondiale di Microsoft e la dipendenza dai servizi cloud

Il grave disservizio che ha interessato Outlook, Teams, Copilot e Microsoft 365 evidenzia la centralità delle infrastrutture cloud nel funzionamento della società digitale.

La stessa piattaforma informatica è utilizzata contemporaneamente da professionisti, imprese, governi, ambasciate e organizzazioni internazionali. Un malfunzionamento che interessa una parte dell’infrastruttura può quindi generare effetti a catena su molteplici attività, anche in aree geografiche molto distanti tra loro.

Le difficoltà affrontate da Microsoft nel ripristino dei servizi mostrano inoltre come la gestione del traffico, la disponibilità dei server e la capacità di ridistribuire rapidamente le connessioni costituiscano elementi fondamentali per garantire la continuità operativa.

Il blackout globale del 12 e 13 novembre 2026 rappresenta così un nuovo caso significativo della vulnerabilità dei servizi digitali centralizzati. Mentre proseguono gli interventi tecnici, il progressivo recupero delle funzionalità conferma l’importanza dei sistemi di ridondanza e delle soluzioni alternative per assicurare la continuità delle comunicazioni e delle attività lavorative.