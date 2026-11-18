Arriva la prima vittoria stagionale per l’Under 15 dell’ACR Messina. I ragazzi giallorossi, guidati da Mister Nino Zumbo, superano la Nuova Peloro con il risultato di 1-0 al termine di una gara intensa, giocata con cuore, sacrificio e tanta voglia di vincere. Una vittoria che vale molto più dei tre punti. Perché arriva dopo mesi di lavoro, di difficoltà, di adattamento. Perché arriva dopo un percorso iniziato il 20 luglio, fatto di impegno continuo, di responsabilità e di crescita. Perché arriva per una squadra che non ha mai mollato, nemmeno un giorno.

La partita

Partenza forte del Messina, che sin dai primi minuti prende in mano il gioco e impone il proprio ritmo. La Nuova Peloro prova a resistere, ma i giallorossi restano compatti, ordinati e determinati. A sbloccare il match ci pensa La Spada, con una grande bordata da fuori area dopo aver superato due avversari. La Nuova Peloro reagisce, ma il Messina non si disunisce e continua a giocare da squadra. Nella ripresa arriva il rigore per la Nuova Peloro, ma c’è la parata di Bertino che fa esplodere la gioia di compagni, staff e genitori presenti. Nel finale i ragazzi gestiscono con maturità e portano a casa una vittoria meritatissima.

Le dichiarazioni di mister Nino Zumbo

“Oggi è la vittoria di tutti noi, di chi non ha mollato, di chi ha creduto, di chi ha responsabilizzato i ragazzi e li ha fatti diventare importanti. Dal 20 luglio lavoriamo per questo. Ho una voglia matta di crescere ancora qui con voi e con i vostri ragazzi. Dobbiamo crederci tutti“. Parole che raccontano perfettamente il momento. Perché questa non è solo una vittoria. È la dimostrazione che il lavoro paga. Che i sacrifici ripagano. Che questa squadra sta diventando sempre più squadra.

Una squadra vera

Complimenti a tutti i ragazzi, per il continuo impegno e per come si sono adattati alle difficoltà da inizio anno. Siamo lì. Abbiamo fatto miracoli. E continueremo a lavorare ogni giorno per essere sempre più squadra. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. E questa prima vittoria è solo l’inizio.