Per la prima volta nella sua storia, Reggio Calabria ha ospitato la fase finale del Campionato Nazionale di Scopone Scientifico, giunto alla XXI edizione, accogliendo 70 partecipanti tra concorrenti, accompagnatori e dirigenti associativi provenienti da 16 regioni italiane. La manifestazione, promossa dalla Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ETS-APS e organizzata con il supporto dell’UICI Calabria e della Sezione Territoriale “Giuseppe Fucà” di Reggio Calabria, si è svolta nell’arco di quattro giornate, coniugando competizione sportiva, socializzazione, autonomia e inclusione. Le sfide, ospitate in una struttura ricettiva del centro cittadino e coordinate dal giudice unico e consigliere nazionale Hubert Perfler, hanno visto confrontarsi le rappresentative regionali in incontri caratterizzati da concentrazione e capacità tattiche. A conquistare il titolo nazionale è stata la formazione Campania 2, che ha concluso il torneo imbattuta con 42 punti, precedendo i campioni uscenti del 2025 di Campania 1, secondi con 36 punti, e la Lombardia, terza con 34. Buon risultato per la Calabria, che ha chiuso al quarto posto con 31 punti, sfiorando il podio davanti al Piemonte, quinto con 30 punti e già designato a ospitare l’edizione 2027.

La classifica finale e il bilancio dell’UICI Calabria

Alle spalle delle prime cinque rappresentative si sono piazzati Abruzzo con 25 punti, Puglia con 21, Lazio con 20, Sicilia con 19, Basilicata con 16, Marche con 12 e Molise con 10. A completare la graduatoria Emilia-Romagna e Umbria, appaiate a 6 punti, e Friuli-Venezia Giulia con 5. La riuscita della manifestazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra la struttura regionale dell’UICI e la sezione territoriale reggina, un lavoro organizzativo che ha ricevuto apprezzamenti anche durante la cerimonia conclusiva. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è stato il presidente dell’UICI Calabria, Pietro Testa, che ha sottolineato tanto il risultato sportivo quanto il contributo delle persone e delle istituzioni coinvolte: “Ho partecipato alla fase finale del torneo di scopone scientifico a Reggio Calabria. Alla premiazione, la Calabria si è classificata al quarto posto, mentre la coppia vincitrice è stata quella della Campania 2. Durante la cerimonia, il responsabile Ubert, che è anche consigliere nazionale, ha elogiato la Calabria per la perfetta collaborazione che abbiamo offerto. Desidero ringraziare il presidente della sezione di Reggio Calabria Francesca Marino per il suo supporto, il consigliere regionale Paviglianiti per aver lavorato anch’egli alla perfetta riuscita dell’evento, i ragazzi del servizio civile, della sezione e del consiglio regionale, e tutto il nostro personale. Un ringraziamento speciale va all’Assessore comunale Filomena Iatì, su la cui richiesta l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha realizzato l’opera tattile dotata di NFC, il Kouros di Rheghion, con la partecipazione anche del CCT. Voglio, infine, ringraziare anche l’avvocato Denisi per la sua partecipazione e per il contributo a questa bellissima iniziativa”.

Dal campionato al turismo accessibile: donato il Kouros di Rhegion in 3D

La quattro giorni non si è limitata alle gare, ma ha rappresentato anche un’occasione per far conoscere ai partecipanti il patrimonio culturale e paesaggistico di Reggio Calabria attraverso un programma di visite dedicate. Le delegazioni hanno raggiunto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove hanno potuto approfondire la conoscenza dei capolavori dell’arte greca e dei Bronzi di Riace attraverso descrizioni dettagliate. Il percorso è proseguito con la visita al Museo del Bergamotto e al lungomare Falcomatà, conosciuto come “il chilometro più bello d’Italia” secondo la celebre definizione attribuita a Gabriele D’Annunzio. Particolare rilievo ha assunto il momento istituzionale organizzato presso l’È Hotel, alla presenza dell’assessore comunale all’Istruzione, con delega ai Rapporti con l’Università e all’Innovazione Tecnologica, Filomena Iatì. Dopo aver portato i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro, l’assessore ha consegnato ufficialmente all’UICI una riproduzione tattile in scala 1:2 del Kouros di Rhegion, realizzata attraverso la stampa 3D dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’opera è dotata di tecnologia NFC, che consente di accedere a una descrizione audio affidata alla voce di una bambina. Una soluzione che unisce innovazione tecnologica e accessibilità museale, permettendo di avvicinare al patrimonio artistico anche le persone con disabilità visiva e confermando il valore inclusivo di una manifestazione che ha saputo affiancare alla dimensione agonistica un’esperienza di partecipazione e conoscenza del territorio.