La Campese del presidente Gullì piazza un autentico colpo di mercato e si assicura le prestazioni del forte attaccante esterno Davide Bonadio, un innesto di grande qualità che va ad arricchire ulteriormente il reparto offensivo della squadra rossoblù. La ciliegina sulla torta di una campagna acquisti condotta con grande competenza e lungimiranza dal direttore sportivo Alfredo Carrozza, che, attraverso un lavoro mirato e ambizioso, ha saputo rinforzare ulteriormente ogni reparto, consegnando allo staff tecnico una rosa sempre più completa e competitiva.

Un gruppo che adesso può guardare con entusiasmo al prosieguo del campionato di Prima Categoria, con la consapevolezza di poter continuare a stupire. Bonadio porta in dote un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile della Reggina, ha successivamente vestito la maglia della Berretti del Catanzaro, distinguendosi a suon di gol fino a conquistare il titolo di capocannoniere del campionato nazionale. Nel suo percorso anche esperienze importanti in Serie D con le maglie di Palmese e Cittanovese, tappe significative che hanno contribuito alla sua crescita e alla maturazione calcistica.

Nella passata stagione è stato tra i grandi protagonisti della straordinaria cavalcata del Catona, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Velocità, dribbling, qualità e capacità di incidere negli ultimi metri: caratteristiche che potranno rivelarsi preziose per le ambizioni della formazione rossoblù.

La Campese, dunque, non vuole smettere di sognare e con l’arrivo di Davide Bonadio lancia un altro segnale importante al campionato. Il mercato ha regalato un ulteriore tassello di spessore: adesso la parola passa al campo!