Previdenza dedicata, Cutrupi (USIF): “bene il dialogo con il Governo, ora concretizzare gli impegni presi con la firma del contratto”

Segnali incoraggianti dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza sulla previdenza dedicata al personale del comparto Sicurezza e Difesa, ma nella Legge di Bilancio 2027 mancano ancora le disposizioni necessarie a trasformare le dichiarazioni di intenti in misure concrete. È questa la posizione espressa dall’USIF, Unione Sindacale Italiana Finanzieri, che attraverso il segretario nazionale Cutrupi interviene sull’esito delle recenti interlocuzioni politiche avviate dal sindacato. Gli incontri hanno fatto emergere, secondo la sigla, una sensibilità diffusa e una disponibilità ad affrontare una questione considerata fondamentale per il futuro previdenziale degli appartenenti alla Guardia di Finanza e, più in generale, del personale in uniforme. Un’apertura accolta positivamente, ma che necessita adesso di risposte precise sul piano normativo ed economico, soprattutto per scongiurare il rischio che le nuove generazioni di finanzieri possano ritrovarsi, al termine della carriera, con trattamenti pensionistici insufficienti.

Previdenza dedicata, l’apertura della maggioranza e le richieste dell’USIF

Il confronto politico avviato dall’USIF ha registrato la disponibilità degli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia a intervenire sulla previdenza dedicata, una delle questioni che il sindacato considera prioritarie per garantire maggiori tutele economiche al personale del comparto Sicurezza e Difesa. “Accogliamo con spirito costruttivo la volontà manifestata dagli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di intervenire finalmente sul nodo della previdenza dedicata”, dichiara Cutrupi. “Tuttavia, per poter esprimere una piena soddisfazione, è necessario attendere che queste importanti dichiarazioni di intenti si concretizzino in realtà. Ad oggi, infatti, servono ancora certezze definitive sulle risorse effettivamente stanziate, sul modello previdenziale da adottare e sui tempi di attuazione”.

“Quando a luglio abbiamo firmato il contratto, lo abbiamo fatto guardando all’interesse generale della categoria e confidando nella serietà del percorso politico tracciato”, prosegue il segretario nazionale. “La previdenza dedicata rappresenta un elemento fondamentale soprattutto per le nuove e future generazioni del personale della Guardia di Finanza, senza questo strumento, infatti, i giovani finanzieri rischiano seriamente di ritrovarsi, a fine carriera, tra i nuovi poveri dei pensionati, con assegni pesantemente sottodimensionati rispetto al resto dei lavoratori. Oggi il nostro auspicio è che gli impegni condivisi con la maggioranza trovino immediato riscontro normativo ed economico. Solo così l’USIF potrà dire con orgoglio ai propri iscritti e a tutto il personale del Corpo che la visione e l’obiettivo perseguiti al momento della sottoscrizione contrattuale sono andati a buon fine”.

Legge di Bilancio 2027, l’USIF chiede garanzie per il futuro pensionistico dei finanzieri

Il rischio di trattamenti pensionistici inadeguati per le nuove generazioni rappresenta dunque la preoccupazione principale espressa dall’organizzazione sindacale. Secondo l’USIF, la previdenza dedicata costituisce uno strumento indispensabile per riconoscere le specificità del servizio svolto dal personale in uniforme e garantire maggiori tutele economiche al termine della vita lavorativa. Una questione che riguarda non soltanto gli attuali appartenenti alla Guardia di Finanza, ma anche coloro che entreranno nel Corpo nei prossimi anni. Per questo il sindacato chiede che il confronto politico produca risultati già nell’ambito dell’iter della Legge di Bilancio 2027, attraverso l’individuazione di risorse certe, di un modello previdenziale definito e di tempi di attuazione verificabili. L’organizzazione conferma inoltre la volontà di mantenere un dialogo costante e propositivo con l’Esecutivo e con i gruppi parlamentari, seguendo l’evoluzione della manovra finanziaria e verificando che la disponibilità manifestata dalle forze di maggioranza trovi effettiva traduzione negli atti normativi.

“La previdenza dedicata non può più essere rinviata! Rappresenta una doverosa risposta di equità, una tutela indispensabile per il futuro dei nostri giovani colleghi e il giusto riconoscimento della specificità del servizio svolto dal personale in uniforme. La convergenza politica registrata in questi giorni è un ottimo punto di partenza, ma ora occorre trasformare questa disponibilità in atti concreti”, conclude Cutrupi.