È una di quelle notizie che fanno bene alla sanità del territorio. Con una lettera datata Mestre, 13 novembre 2026, la Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale (SICPCV) ha comunicato alla dott.ssa Zaira Ruggeri che il Consiglio Direttivo, riunitosi l’11 novembre, ha approvato la sua nomina a referente per il gruppo regionale della Società per la regione Sicilia, per il triennio 2027-2029. La comunicazione porta le firme del Presidente, Prof. Andrea Ciavattini, e del Segretario Generale Tesoriere, Dr. Francesco Sopracordevole. La notizia è stata condivisa sui social dal collega Francesco Mastroeni, accompagnata da una fotografia della dott.ssa Ruggeri nel suo ambiente di lavoro: accanto a lei, il manifesto dello screening oncologico con un messaggio che vale più di tanti convegni, «Screening, una vita davanti».

Che cosa fa la SICPCV

La SICPCV, affiliata alla Federazione Internazionale di Patologia Cervicale e Colposcopia (IFCPC), riunisce i professionisti che in Italia si occupano della diagnosi precoce e della cura delle lesioni del collo dell’utero, della vagina e della vulva. È un punto di riferimento scientifico per la formazione dei colposcopisti, per la definizione delle buone pratiche e per il dialogo con i programmi di screening delle Aziende sanitarie. I referenti regionali sono il ponte tra la Società nazionale e il territorio: coordinano i colleghi della regione, promuovono aggiornamento e formazione, favoriscono l’uniformità dei percorsi diagnostici e portano la voce della pratica clinica quotidiana nelle sedi in cui si decidono le strategie di prevenzione.

Perché questa nomina conta

Il tumore del collo dell’utero è uno dei pochi tumori che possiamo davvero prevenire. Sappiamo che è causato quasi sempre da un’infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV) e che, prima di diventare tumore, attraversa per anni fasi di lesioni precancerose che si possono individuare e trattare.

Gli strumenti ci sono tutti:

la vaccinazione anti-HPV , offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi;

, offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi; lo screening organizzato , gratuito e su invito delle Aziende sanitarie: il Pap test per le donne più giovani e il test HPV per le donne dai trent’anni in su;

, gratuito e su invito delle Aziende sanitarie: il per le donne più giovani e il per le donne dai trent’anni in su; la colposcopia, l’esame di secondo livello che permette di vedere da vicino e trattare le lesioni sospette.

Eppure troppe donne, specialmente al Sud, non rispondono all’invito o lo rimandano. Ogni lettera di screening lasciata nel cassetto è un’occasione persa. Per questo il ruolo di chi lavora ogni giorno nei centri di screening, e di chi coordina i professionisti a livello regionale, è decisivo: non basta avere esami efficaci, bisogna che arrivino a tutte.

Un riconoscimento meritato

La nomina della dott.ssa Ruggeri è un riconoscimento personale e, insieme, un segnale per tutta la Sicilia. Premia la competenza di una professionista impegnata nella prevenzione e affida a lei il compito di rafforzare la rete dei colposcopisti siciliani e il legame con i programmi di screening nei prossimi tre anni. A lei vanno le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. E a tutte le donne un invito semplice, che da medico non mi stancherò mai di ripetere: quando arriva la lettera dello screening, rispondete. È gratuito, è rapido, e può davvero regalarvi una vita davanti.