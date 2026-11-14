Premio Sikelos 2026, la Sicilia celebra le sue eccellenze: tutti i premiati delle nove province

Si terrà sabato 21 novembre 2026 alle ore 10, nell’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti di Catania, la cerimonia ufficiale del Premio Sikelos 2026, il riconoscimento promosso dall’omonima associazione che da sei edizioni celebra i siciliani che, con il proprio impegno professionale, culturale, sociale e istituzionale, contribuiscono a dare lustro alla Sicilia in Italia e nel mondo. L’evento si svolgerà alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino e del presidente del consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, su proposta dei consiglieri comunali Alessandro Campisi ed Erika Bonaccorsi, che hanno condiviso l’importanza di ospitare una manifestazione divenuta negli anni un punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze dell’Isola. A condurre i lavori, il giornalista Marcello Proietto di Silvestro.

Il premio è organizzato dal direttivo dell’associazione composto dal cav. Andrea Finocchiaro, da Giuseppe Milazzo e Natale Spolverino, con il supporto delle delegazioni provinciali che curano l’istruttoria delle candidature e la raccolta delle segnalazioni provenienti dal territorio e garantito dai delegati Lucrezia Dragonetto, Berta Ceglie, Cesare Giorgianni, Linda Moceri, Cecilia Tumino, Rosario Patti, Giuseppe Raineri, Anna Martano e Davide Scancarello.

La peculiarità del Sikelos risiede nel suo regolamento: ogni anno sono i rappresentanti istituzionali dei territori a indicare le personalità meritevoli. Le candidature, infatti, vengono segnalate dai sindaci delle nove province siciliane, consentendo di individuare figure che si sono distinte nei più diversi ambiti del sapere, dell’impresa, della cultura, della ricerca, della solidarietà e della promozione dell’identità siciliana. Ecco i premiati per le rispettive province:

Catania – Olivia Conticello

Giovane promessa del tennis italiano, campionessa nelle competizioni giovanili nazionali e internazionali, già protagonista con la maglia azzurra e considerata un esempio di talento, impegno e dedizione sportiva.

Agrigento – Settimio Biondi

Scrittore, saggista e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla cultura e all’identità siciliana. Da anni rappresenta una delle più autorevoli voci del panorama culturale agrigentino e regionale.

Caltanissetta – Ignazio Salvatore Manduca

Ingegnere edile, esperto nel settore energetico e della sicurezza sul lavoro, autore di pubblicazioni tecniche e presidente di Sicindustria Caltanissetta. Da anni è impegnato nella progettazione di impianti da energie rinnovabili, nella formazione professionale e nello sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano.

Enna – Nietta Bruno

Imprenditrice del settore turistico, distintasi per il costante impegno nella promozione dell’ospitalità siciliana e nella valorizzazione delle eccellenze territoriali, contribuendo alla diffusione dell’immagine autentica, culturale e tradizionale della Sicilia in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Messina – Milena Romeo

Giornalista, operatrice culturale e presidente dell’Associazione culturale “Antonello da Messina”, da oltre trent’anni impegnata nella valorizzazione della cultura siciliana, nella promozione del

patrimonio storico e artistico dell’Isola e nell’organizzazione di importanti iniziative culturali tra Sicilia e resto d’Italia.

Palermo Luca Pintacuda

Manager, imprenditore e direttore creativo, fondatore e CEO di Luca Pintacuda ODD Agency, protagonista della valorizzazione culturale di Palermo attraverso la direzione creativa del Festino di Santa Rosalia e importanti eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Ragusa – Stefano Ricca

Imprenditore e innovatore nel settore ICT, Amministratore Delegato di Stefano Ricca Ricca IT, azienda siciliana divenuta un punto di riferimento nazionale nell’informatica, nella cybersecurity e nell’intelligenza artificiale, promotore di numerosi progetti dedicati all’innovazione e alla formazione dei giovani talenti.

Siracusa – Lisa Romano

Regista, sceneggiatrice e direttrice artistica, fondatrice dell’Ortigia Film Festival, tra le principali promotrici della cultura cinematografica siciliana, con una lunga esperienza nel cinema, nel teatro e nella televisione nazionale e internazionale.

Trapani – Giuseppe Vultaggio

Imprenditore agricolo, ristoratore e promotore della cultura enogastronomica siciliana, titolare dell’Azienda Agricola Vultaggio e protagonista della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari del territorio trapanese attraverso ospitalità, cucina e divulgazione del vino siciliano.

Premio Consiglio Direttivo Sikelos – Ruggero Sardo

Conduttore televisivo e radiofonico, autore e testimonial della sicilianità, da oltre trent’anni protagonista della comunicazione regionale e promotore del progetto “Racconto solo la Sicilia Migliore”, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze dell’Isola

Ambasciatore Siciliano al Merito – Corrado Protasi

Operatore sanitario, volontario e promotore di numerose iniziative sociali e solidali, presidente AIDO di Noto e punto di riferimento nella sensibilizzazione alla donazione degli organi, allo sport e all’inclusione sociale e Cavaliere della Repubblica.

Sikelos si conferma così una delle più autorevoli iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze siciliane. La premiazione non rappresenta soltanto un momento di riconoscimento personale per i premiati, ma l’occasione per celebrare il valore dell’identità siciliana e per trasmettere alle nuove generazioni esempi concreti di impegno, passione e responsabilità civile.