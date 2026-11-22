Undici personalità premiate, nove province rappresentate e due riconoscimenti speciali per celebrare il talento, la professionalità e l’impegno di chi contribuisce a valorizzare la Sicilia in Italia e nel mondo. Si è svolta questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania, la cerimonia della sesta edizione del Premio Sikelos 2026, iniziativa promossa dall’omonima associazione per riconoscere il contributo di figure che si sono distinte nei settori culturale, professionale, imprenditoriale, sportivo, sociale e istituzionale. Tra i premiati figura anche la messinese Milena Romeo, giornalista, operatrice culturale e presidente dell’associazione culturale Antonello da Messina, da oltre trent’anni impegnata nella promozione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Isola. La manifestazione si è svolta alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, su proposta dei consiglieri comunali Alessandro Campisi, anche consigliere della Città Metropolitana, ed Erika Bonaccorsi. A condurre la cerimonia è stato il giornalista Marcello Proietto di Silvestro, che ha accompagnato la consegna dei riconoscimenti ai protagonisti dell’edizione 2026.

Premio Sikelos, Milena Romeo premiata per l’impegno culturale a Messina

Per la provincia di Messina, il riconoscimento è stato assegnato a Milena Romeo, giornalista e operatrice culturale che da oltre trent’anni porta avanti iniziative dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale siciliano. Presidente dell’associazione culturale Antonello da Messina, Romeo rappresenta una delle figure individuate dall’organizzazione per il contributo offerto alla promozione dell’identità dell’Isola attraverso l’attività culturale. Il premio conferito durante la cerimonia di Catania riconosce un percorso professionale e associativo legato alla diffusione della cultura e alla valorizzazione delle risorse storiche e artistiche del territorio. La sua presenza tra gli undici premiati sottolinea il ruolo delle realtà culturali messinesi nel panorama regionale e l’importanza delle attività dedicate alla conservazione e alla promozione della memoria collettiva. L’iniziativa dell’associazione Sikelos punta proprio a dare visibilità a personalità provenienti dalle diverse province siciliane, mettendo in evidenza esperienze professionali e umane che contribuiscono a rafforzare il legame tra i territori e a promuovere l’immagine della Sicilia anche oltre i confini regionali.

Da Catania ad Agrigento e Caltanissetta, i riconoscimenti per sport, cultura e professioni

La sesta edizione del Premio Sikelos ha valorizzato figure provenienti da ambiti differenti, accomunate dall’impegno nei rispettivi settori. Per Catania è stata premiata Olivia Conticello, giovane promessa del tennis italiano, già protagonista di risultati importanti nelle competizioni giovanili nazionali e internazionali. Il riconoscimento per Agrigento è stato invece conferito a Settimio Biondi, scrittore e saggista, autore di numerose pubblicazioni dedicate alla cultura e all’identità siciliana, da anni presente nel panorama culturale regionale. A rappresentare Caltanissetta è stato Ignazio Salvatore Manduca, ingegnere edile esperto nei settori dell’energia e della sicurezza sul lavoro, distintosi anche per il proprio impegno nella rappresentanza del sistema produttivo siciliano. Per la provincia di Enna il premio è stato assegnato a Nietta Bruno, imprenditrice del comparto turistico, riconosciuta per il contributo alla promozione dell’ospitalità e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Quattro esperienze che esprimono la varietà degli ambiti professionali e delle competenze attraverso le quali il premio intende raccontare il patrimonio umano dell’Isola, dallo sport alla cultura, fino all’imprenditoria e alle attività legate allo sviluppo economico.

Da Palermo a Ragusa, Siracusa e Trapani: le eccellenze premiate

Per Palermo il Premio Sikelos è stato conferito a Luca Pintacuda, manager, imprenditore e direttore creativo, protagonista di iniziative legate alla valorizzazione culturale della città, anche attraverso la direzione creativa del Festino di Santa Rosalia. Il riconoscimento per Ragusa è andato a Stefano Ricca, imprenditore e innovatore nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, amministratore delegato di Ricca.it, realtà siciliana attiva nell’informatica, nella cybersecurity e nell’Intelligenza Artificiale. Per Siracusa è stata premiata Lisa Romano, regista, sceneggiatrice e direttrice artistica, fondatrice dell’Ortigia Film Festival e impegnata nella promozione della cultura cinematografica siciliana. A rappresentare Trapani è stato Giuseppe Vultaggio, imprenditore agricolo e ristoratore, distintosi per l’attività di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e della cultura enogastronomica dell’Isola. I riconoscimenti assegnati a queste quattro province raccontano percorsi differenti che spaziano dalla creatività artistica all’innovazione tecnologica, fino alla promozione delle produzioni tipiche e delle tradizioni gastronomiche. Esperienze che contribuiscono a rappresentare una Sicilia capace di esprimere competenze e professionalità in settori strategici per la crescita culturale ed economica del territorio.

Ruggero Sardo e Corrado Protasi ricevono i due premi speciali

Accanto ai nove riconoscimenti provinciali, la manifestazione ha previsto anche due premi speciali destinati a personalità distintesi per il loro contributo alla promozione dell’identità siciliana e all’impegno sociale. Il Premio del Consiglio Direttivo Sikelos è stato assegnato a Ruggero Sardo, conduttore televisivo e radiofonico, autore e testimonial della sicilianità, da oltre trent’anni volto conosciuto della comunicazione regionale. Il titolo di Ambasciatore Siciliano è stato invece conferito a Corrado Protasi, operatore sanitario, volontario e presidente dell’Aido di Noto, impegnato da anni nella promozione di iniziative sociali e solidali, dello sport e dell’inclusione. Protasi è anche Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento che si aggiunge al percorso di attività svolto nel campo del volontariato e della partecipazione sociale. Le due categorie speciali completano il quadro degli undici premiati, ampliando il significato della manifestazione oltre gli ambiti professionali e culturali e valorizzando anche il contributo offerto alla comunità attraverso la comunicazione, la solidarietà e l’impegno civico.

La cerimonia a Palazzo degli Elefanti e il lavoro dell’associazione Sikelos

L’organizzazione del Premio Sikelos 2026 è stata curata dal direttivo dell’associazione, composto dal presidente Andrea Finocchiaro, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, dal Maestro del Lavoro Giuseppe Milazzo e da Natale Spolverino. Alla preparazione della manifestazione hanno contribuito anche i rappresentanti delle delegazioni provinciali, che insieme agli uffici comunali dei capoluoghi hanno seguito le attività istruttorie legate ai riconoscimenti. Si tratta di Lucrezia Dragonetto, Berta Ceglie, Cesare Giorgianni, Linda Moceri, Cecilia Tumino, Rosario Patti, Giuseppe Raineri, Anna Martano e Davide Scancarello. Il servizio di accoglienza durante la cerimonia è stato affidato alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Fermi Eredia di Catania, coinvolti nell’organizzazione dell’appuntamento istituzionale. Tra i partner pubblici e privati della manifestazione figurano la Regione Siciliana, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Ordine dei Giornalisti, Assostampa, CNR, UNIMRI, UNPLI, UNICEF, Confesercenti, ANCRI, BC Sicilia e Remax Platinum. Una rete di collaborazioni che ha accompagnato lo svolgimento della sesta edizione, ospitata nella sede del Consiglio comunale di Catania, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’associazione promotrice.

Premio Sikelos 2026, undici storie per raccontare il talento e l’identità della Sicilia

Con la sesta edizione, il Premio Sikelos rinnova la propria missione di valorizzare le personalità siciliane che contribuiscono alla crescita e alla promozione dell’Isola attraverso il lavoro, la cultura, l’innovazione, lo sport e l’impegno sociale. Le undici storie premiate nell’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti rappresentano percorsi differenti, legati alle specificità delle nove province e a esperienze capaci di ottenere riconoscimento anche al di fuori del territorio regionale. Dalla giovane promessa del tennis Olivia Conticello alla giornalista messinese Milena Romeo, dagli imprenditori attivi nelle nuove tecnologie ai protagonisti della cultura cinematografica e del volontariato, la manifestazione ha messo al centro il valore delle competenze e della responsabilità civile. Il riconoscimento promosso dall’associazione Sikelos si propone così di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità siciliana e di promuovere una narrazione dell’Isola fondata sul merito, sulla passione e sulla capacità di contribuire allo sviluppo della società. Una celebrazione che, attraverso le esperienze individuali dei premiati, restituisce un’immagine articolata del patrimonio professionale, culturale e umano della Sicilia.

Premio Sikelos 2026: tutti i premiati delle nove province siciliane

Undici le personalità insignite del riconoscimento, espressione delle nove province siciliane e di due ulteriori categorie speciali, individuate per il loro contributo alla crescita e alla promozione dell’Isola.