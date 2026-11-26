Si è conclusa questa mattina, al liceo scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, la quinta edizione del Premio Nazionale Lea e Denise Garofalo, promosso dall’Associazione Antimafie e Antiusura Dioghénes APS in collaborazione con l’Associazione Joe Petrosino ETS. La giornata finale è stata dedicata ai “Testimoni del nostro tempo“, il riconoscimento assegnato dalla giuria a donne e uomini che, attraverso il proprio lavoro e le proprie scelte, contribuiscono al contrasto delle mafie, alla ricerca della verità e alla tutela dei diritti.

La giuria ha assegnato i riconoscimenti a:

Raffaele Giovinazzo, colonnello dei Carabinieri, per l’attività investigativa e operativa nel contrasto alla criminalità organizzata.

Angela Manca Gentile, madre di Attilio Manca, per la tenacia con cui da anni chiede verità sulle circostanze della morte del figlio.

Stefano Maccioni, avvocato, per il lavoro al fianco dei familiari impegnati nella ricerca della verità, anche sulla morte di Pier Paolo Pasolini.

Stefano Maccioni, avvocato, per il lavoro al fianco dei familiari impegnati nella ricerca della verità, anche sulla morte di Pier Paolo Pasolini. Amalia De Simone, giornalista d’inchiesta, per il lavoro sul campo sugli interessi economici delle mafie e sulle conseguenze delle attività illegali nei territori.

Vincenzo Rubano, giornalista, per i servizi sulle piazze di spaccio e sulla criminalità organizzata, un lavoro per il quale ha ricevuto minacce.

Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, per aver raccontato il ruolo delle donne nei contesti mafiosi e le scelte di chi cerca di sottrarsi al controllo dei clan.

Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice televisiva, per l’impegno nella difesa dei diritti, nella promozione delle pari opportunità e nella valorizzazione del lavoro delle donne.

Antonio Ingroia, già magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, per il lavoro investigativo su Cosa nostra e sui suoi rapporti con ambienti esterni all’organizzazione.

Ilaria Ramoni, avvocata e amministratrice giudiziaria, per l’impegno nel contrasto ai patrimoni criminali e nella tutela delle vittime. Ha assistito Denise Garofalo nel processo per l’omicidio della madre.

La lettura delle motivazioni è stata affidata alle studentesse e agli studenti, protagonisti delle tre giornate del Premio. Il 24 novembre, nel diciassettesimo anniversario dell’uccisione di Lea Garofalo, il «Pisacane» ha ospitato il primo incontro a lei dedicato. Il 25 novembre, nella Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo, sono stati premiati gli elaborati vincitori del bando nazionale «Due vite, una battaglia», dedicato a Lea Garofalo e Joe Petrosino. Nel programma dell’ultima giornata anche “Io sono Lea”, il monologo di Paolo De Chiara dedicato alla testimone di giustizia.

La dedica della quinta edizione a Lea e Denise Garofalo tiene insieme due scelte compiute in momenti diversi. Lea si oppose alla ’ndrangheta per sottrarre sé stessa e sua figlia al controllo mafioso. Denise, dopo l’assassinio della madre, contribuì con la sua testimonianza alla ricerca della verità nel processo. A Padula, città natale di Joe Petrosino, le loro vicende hanno incontrato quella del poliziotto che indagò sui legami tra la mafia siciliana e quella americana.