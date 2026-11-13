Premio FITA Calabria “Bronzi di Riace 2026”, ad Amantea va in scena la commedia “Tre amiche e uno sciatore” | INFO

Prosegue la fase finale del Premio FITA Calabria “Bronzi di Riace 2026”, la prestigiosa rassegna dedicata all’eccellenza del teatro amatoriale regionale. Domenica 15 novembre 2026, alle ore 18:30, il sipario del Teatro Campus Temesa di Amantea si aprirà per farci assistere al secondo spettacolo finalista: “Tre amiche e uno sciatore“, prodotto dall’Associazione Teatrale “I Vacantusi” APS in collaborazione con Lighthouse. Lo spettacolo, firmato da Saverio Tavano con l’aiuto regia di Annamaria Gaetano, vede in scena Fedora Cacciatore, Angela Gaetano e Sabrina Pugliese.

Una commedia contemporanea brillante e tagliente che indaga le dinamiche profonde e contraddittorie dell’amicizia adulta. Al centro della vicenda c’è un quadro completamente bianco acquistato per una cifra esorbitante: un gesto assurdo che diventa il detonatore di una feroce resa dei conti emotiva. Nelle sue note di regia, Saverio Tavano approfondisce il senso dell’opera: “tre amiche e uno sciatore nasce dall’esigenza di indagare la fragilità dei rapporti umani e il sottile equilibrio che tiene unite le persone nel tempo. Il quadro bianco rappresenta il vuoto su cui ciascun personaggio proietta le proprie paure, aspirazioni e frustrazioni: non è solo un oggetto scenico, ma un dispositivo drammaturgico che mette in crisi le identità delle protagoniste e rivela le crepe del loro rapporto“.

La messa in scena poggia su una scenografia minimale ed essenziale, interamente dominata dal bianco, concepita come spazio astratto in cui ogni gesto, pausa e parola assumono un peso specifico. In questo ambiente rarefatto si confrontano tre diversi modi di stare al mondo: il controllo razionale di Sabrina, il desiderio di riconoscimento di Angela e la fragilità emotiva di Fedora. Un continuo gioco di equilibri tra comicità e tensione che accompagna lo spettatore in un meccanismo umano in cui è facile riconoscersi.

“Tre amiche e uno sciatore” concorre per la vittoria del Premio FITA Calabria “Bronzi di Riace 2026” insieme agli altri due titoli selezionati per la kermesse: “A me gli occhi” di Georges Feydeau, portato in scena lo scorso 8 novembre dalla compagnia Maschera e Volto APS (regia di Imma Guarasci), e “Tetris” di Ciro Lenti, a cura dell’Associazione Culturale L’Arciere (regia di Marco Silani), che chiuderà il trittico delle rappresentazioni domenica 22 novembre alle ore 18:30.Il percorso della rassegna culminerà domenica 29 novembre 2026 alle ore 18:30, sempre al Teatro Campus Temesa di Amantea, con il Gran Galà di Premiazione, durante il quale verranno assegnati i premi di categoria e decretata la compagnia che rappresenterà la Calabria al Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA.

Costi del Biglietto singolo: € 10,00; Ridotto (under 14 e over 70): € 7,00

Info e prenotazioni: 347 6704176 – calabria@fitateatro.it