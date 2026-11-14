Premio Domenico Danzuso, 25 anni di storia: a Catania l’omaggio a Enzo Zappulla e il riconoscimento a Pippo Pattavina

Un quarto di secolo dedicato alla cultura, al teatro, alla musica e ai protagonisti dello spettacolo siciliano. Il Premio Domenico Danzuso celebra nel 2026 il suo venticinquennale con un’edizione che intreccia memoria e riconoscimenti alla carriera, rendendo omaggio a due figure particolarmente significative: Enzo Zappulla, recentemente scomparso, e Pippo Pattavina, uno degli interpreti più conosciuti e apprezzati della tradizione teatrale siciliana. L’appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, dalle ore 17:30, nell’Auditorium del Conservatorio di Catania, dove si svolgerà il Gala condotto da Marina Consentino. Una manifestazione che, attraverso premi, testimonianze e performance artistiche, ripercorrerà il percorso di un’iniziativa nata per ricordare il critico Domenico Danzuso e diventata negli anni un punto di riferimento per il mondo culturale e dello spettacolo. L’edizione 2026 sarà anche l’occasione per ricordare il contributo di quanti hanno sostenuto la crescita del Premio, a cominciare da Enzo Zappulla, che insieme alla moglie Sarah Zappulla Muscarà e attraverso l’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano ha accompagnato e sostenuto il progetto.

L’omaggio a Enzo Zappulla e il premio speciale a Pippo Pattavina

La serata si aprirà con un ricordo di Enzo Zappulla, figura profondamente legata alla storia culturale siciliana e al Premio Domenico Danzuso. A rendergli omaggio saranno il presidente del Consiglio di amministrazione del Premio, Filippo Donzuso, il presidente della Giuria, Giuseppe Lazzaro Danzuso, e il presidente del Conservatorio, Carmelo Galati. Un momento dedicato alla memoria di un protagonista che, insieme a Sarah Zappulla Muscarà e al loro Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano, ha contribuito nel tempo a sostenere l’iniziativa. Tra i momenti più attesi del Gala ci sarà poi la consegna del premio speciale “Una vita per la scena” a Pippo Pattavina, che a 88 anni continua a essere un beniamino del pubblico, non soltanto siciliano, grazie a una carriera teatrale particolarmente lunga e apprezzata. Il suo percorso artistico sarà ripercorso attraverso un’intervista filmata prodotta da Buongiorno Sicilia, che aprirà la serata e offrirà l’occasione di ricordare le tappe più significative della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

I premiati del 2026: dal teatro alla musica, fino al giornalismo culturale

Accanto al riconoscimento speciale a Pattavina, la venticinquesima edizione celebrerà altre personalità che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione dello spettacolo e della cultura. Tra i premiati figura Beno Mazzone, fondatore e guida da oltre mezzo secolo del Teatro Libero di Palermo, una realtà che ha rappresentato un laboratorio di sperimentazione teatrale e di dialogo internazionale. Un riconoscimento sarà consegnato anche a Leonardo Lodato, caporedattore delle pagine Cultura e Spettacoli del quotidiano La Sicilia, per aver mantenuto vivo il legame tra giornalismo d’autore e tessuto sociale. Spazio inoltre alla musica con il premio al pianista Giovanni Bertolazzi, riconosciuto per il suo talento virtuosistico, e a Dario Miozzi, musicologo, storico della musica e saggista. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 anche i Lautari, gruppo folk che da quarant’anni porta avanti un lavoro di reinterpretazione della tradizione musicale, secondo una visione capace di “rileggere la tradizione senza nostalgia”. I riconoscimenti consisteranno in sculture artistiche realizzate da Pierluigi Portale, dell’Accademia di Belle Arti di Catania, su progetto grafico del direttore Gianni Latino.

Il ricordo di Mariuccia Sofia, le esibizioni artistiche e le borse di studio

La Giuria del Premio, che ha come segretaria Vittoria Napoli, ha deciso di assegnare un ulteriore riconoscimento alla memoria di Mariuccia Sofia, protagonista di un percorso professionale che ha attraversato teatro, televisione, giornalismo e medicina. Diplomata giovanissima al corso di avviamento al Teatro dello Stabile di Catania, è stata uno dei volti più popolari di Antenna Sicilia, dove conduceva programmi di intrattenimento, lavorando successivamente come giornalista a Telecolor. Dopo essere diventata medico, sembrava aver lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo, prima di tornare sul palcoscenico attraverso il coro Tempus jocundum. Proprio il coro si esibirà durante il Gala, nel quale la consegna dei premi sarà accompagnata, come da tradizione, da diverse performance artistiche. L’iniziativa riserverà inoltre uno spazio importante ai giovani e alla formazione, attraverso la consegna di due borse di studio: una messa a disposizione dal Lions per una studentessa meritevole dell’Accademia di Belle Arti di Catania e un’altra promossa dal Soroptimist e dalla Cappellani, destinata a un futuro allievo del Conservatorio etneo. La serata si concluderà con una degustazione dei vini Al Qantarah, accompagnati dalle specialità dell’Azienda Musa di Bronte.

La storia del Premio Domenico Danzuso e gli enti promotori

Il Premio nacque nel dicembre del 2000, subito dopo la scomparsa di Domenico Danzuso, su iniziativa del compianto Tony Maugeri, allora presidente della Società Catanese Amici della Musica. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta anche grazie all’impegno della moglie del critico, Lina Polizzi, scomparsa lo scorso anno, e al sostegno di numerose istituzioni culturali. Tra queste figura il Comune di Catania, che da anni concede il proprio patrocinio all’iniziativa. Gli enti promotori comprendono il Teatro Massimo Bellini, il Teatro Stabile di Catania, il Brancati e il Teatro della Città, il Conservatorio Bellini, la Società Catanese Amici della Musica, l’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano fondato da Enzo Zappulla e Sarah Zappulla Muscarà, l’Accademia di Belle Arti di Catania, il Lions Catania Host, il Soroptimist, l’Assostampa, il quotidiano La Sicilia, sulle cui pagine scriveva Danzuso, e il Quotidiano di Sicilia con la Fondazione Marilù Tregua. Una rete di istituzioni e realtà culturali che ha contribuito a consolidare il prestigio della manifestazione, mantenendo vivo il ricordo del critico attraverso la valorizzazione dei protagonisti dello spettacolo.

Chi era Domenico Danzuso, il critico che ha raccontato cinquant’anni di spettacolo

Nato il 4 febbraio 1922 e scomparso il 3 dicembre 2000, Domenico Danzuso è stato per cinquant’anni uno dei più stimati critici italiani, distinguendosi per il suo contributo alla conoscenza e alla valorizzazione della storia teatrale e musicale. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quelli intitolati a Ennio Flaiano e Salvo Randone e la Lente d’oro. Insieme a Giovanni Idonea ha firmato importanti contributi dedicati alla storia dello spettacolo catanese, tra i quali il volume “Musica, musicisti e teatri a Catania”. Alla sua attività giornalistica e critica ha affiancato un intenso impegno culturale e istituzionale: è stato docente di Storia dello spettacolo all’Accademia di Belle Arti, consigliere d’amministrazione dell’Istituto Bellini, oggi Conservatorio, proboviro dell’Assostampa, socio del Lions e della Società Catanese Amici della Musica. La manifestazione a lui dedicata continua a ricordarne l’eredità attraverso un riconoscimento che abbraccia le diverse discipline artistiche e le figure professionali che contribuiscono alla vita culturale.

Da Pippo Baudo ad Andrea Camilleri: i grandi protagonisti nell’albo d’oro

Il prestigio raggiunto dal Premio Domenico Danzuso è testimoniato da un albo d’oro particolarmente ricco, che comprende personalità di primo piano dello spettacolo e della cultura italiana. Tra i nomi più conosciuti figurano Pippo Baudo, Andrea Camilleri e Roberto Andò, insieme alle storiche famiglie teatrali Ferro-Carrara e Lo Giudice-Giordano-Torrisi. Numerosi gli interpreti della prosa e del cinema che hanno ricevuto il riconoscimento, tra cui Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Pino Micol, Vincenzo Pirrotta, Luca Lazzareschi, Sebastiano Lo Monaco, Lucia Poli e Anna Foglietta. Un posto importante è occupato dagli artisti legati alla tradizione teatrale siciliana, come Tuccio Musumeci, già insignito del premio speciale “Una vita per la scena”, Leo Gullotta, Marcello Perracchio, Romano Bernardi, Alessandra Cacialli, Gilberto Idonea, Nellina Laganà, Mimmo Mignemi, Fulvio D’Angelo, Guia Jelo, Alessandra Costanzo, Graziana Maniscalco, Egle Doria, Gianpaolo Romania, Elaine Bonsangue, Luana Rondinelli e Davide Sbrogiò. Tra i premiati anche Gino Astorina, Barbara Giordano e il Gruppo Teatro Maria Campagna, al quale è stato riservato uno speciale tributo.

Nel corso degli anni il riconoscimento è stato attribuito anche a numerosi protagonisti del cinema e della televisione, tra cui Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Barbara Tabita, Giovanni Calcagno, Manuela Ventura e David Coco. L’albo d’oro comprende inoltre scenografi come Roberto Laganà, Angela Gallaro e Antonino Viola, la coreografa Silvana Lo Giudice e il danzatore Roberto Zappalà, premiato insieme alla moglie Maria Inguscio. Tra le figure legate alle diverse espressioni teatrali figurano i pupari Fratelli Napoli, la cantattrice Anna Malvica, i registi Giuseppe Dipasquale, Alfredo Guglielmino e Gianni Scuto, oltre ad Angelo Tosto, attore, cantante, regista e autore, Luigi Tabita, attore e regista, e Cinzia Maccagnano. Riconoscimenti sono stati assegnati anche alla Scuola di Giocoleria di Gammazita e al NeonTeatro, compagnia che coinvolge anche autori, attori e cantanti con disabilità, nonché a professionisti tecnici come il light designer Franco Buzzanca e Gaetano La Mela.

La musica e la cultura nell’albo d’oro del Premio

Particolarmente significativa è anche la presenza di artisti e professionisti del settore musicale. Tra i pianisti premiati figurano Francesco Nicolosi, Giovanni Cultrera, Epifanio Comis, Ketty Teriaca, Giulia Gangi, Giuseppina Maria Sangiorgio e Giuseppe Guarrera, insieme al direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati, a Nino Lombardo, Pippo Russo e al cantautore Vincenzo Spampinato. L’elenco comprende inoltre il violoncellista Wladimir Pavlov, il violinista Vito Imperato, i flautisti Giovanni Roselli e Salvatore Vella, il pianista Alberto Ferro, il contrabbassista Nicola Malagugini e la Junior Orchestra TVB. Nel campo del canto lirico sono stati insigniti del premio i tenori Fabio Armiliato e Danilo Formaggia, i bassi Simone Alaimo e Carlo Colombara, i baritoni Corrado Cappotta, Francesco Verna, Omar Montanari e Graziano D’Urso, i soprani Anastasia Boldyreva, Donata D’Annunzio Lombardi, Micaela Carosi, Emilia Falcaru, Clara Polito, Laura Giordano, Serena Daolio e Daniela Schillaci, oltre ai mezzosoprani José Maria Lo Monaco e Sonia Fortunato.

L’albo d’oro si estende anche al mondo della critica, della ricerca e della promozione culturale, con personalità come il musicologo Domenico De Meo, Maricla Boggio, Giorgio Gualerzi, Italo Moscati, Aldo Mattina, Emilia Costantini, Totò Rizzo, Carmelita Celi, Maria Lombardo e Filippo Arriva. Tra i premiati figurano inoltre gli operatori culturali Peppino Ortoleva e Virgilio Piccari, lo storico del cinema Sebastiano Gesù, Nerina Chiarenza, pittrice di carretti siciliani, e Gianni Latino, tra le personalità italiane del graphic design. Il riconoscimento è stato attribuito anche a produzioni teatrali, come “Esercizi di stile” dello Stabile di Catania. Un patrimonio di nomi, esperienze e linguaggi artistici che racconta il percorso del Premio Domenico Danzuso e ne testimonia la capacità di valorizzare, attraverso venticinque anni di attività, le diverse espressioni della cultura e dello spettacolo. Il Gala del prossimo 5 dicembre rappresenterà dunque non soltanto un’occasione per celebrare i nuovi premiati, ma anche un momento per ripercorrere la storia di una manifestazione che continua a mantenere vivo il legame tra memoria, tradizione e nuove generazioni.