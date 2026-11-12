Premio Corrado Alvaro 2026, doppio appuntamento tra Catanzaro e San Luca: ecco i vincitori e il programma della XIV edizione

La Calabria celebra la letteratura, la cultura e il giornalismo con la XIV edizione del Premio Corrado Alvaro, che quest’anno propone due importanti appuntamenti tra Catanzaro e San Luca. La manifestazione si articolerà in due giornate: giovedì 19 novembre 2026 si terrà la conferenza stampa di presentazione nel capoluogo calabrese, mentre venerdì 20 novembre sarà San Luca, paese natale del grande scrittore calabrese, a ospitare la cerimonia ufficiale di premiazione.

Quattro i riconoscimenti previsti per l’edizione 2026, che vedrà protagonisti Saverio Gangemi, Giuseppe Caridi, Giuseppe Smorto e Giusy Staropoli Calafati, premiati rispettivamente per la narrativa, la saggistica, il giornalismo e gli studi alvariani.

Giovedì 19 novembre: la conferenza stampa del Premio Corrado Alvaro a Catanzaro

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 11:00, presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Premio Corrado Alvaro.

All’incontro interverranno Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro; Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro; Salvatore Bullotta, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro; e Marcello Furriolo, già sindaco di Catanzaro.

Previsti inoltre gli interventi di Antonio Reppucci, componente della Commissione straordinaria Reppucci-Mulè-Fusaro del Comune di San Luca; Giuseppe Spagnuolo, presidente di Banca Centro Calabria; Aldo Maria Morace, presidente della Giuria del Premio Alvaro; e Franco Arcidiaco, presidente della Fondazione Corrado Alvaro.

A condurre la conferenza stampa sarà Francesco Mazza, editore.

Venerdì 20 novembre: la cerimonia di premiazione a San Luca

Il momento centrale della manifestazione è in programma venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16:30, presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino, in Corso Matteotti a San Luca, in provincia di Reggio Calabria.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di Eulalia Micheli, assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria; Antonio Reppucci, componente della Commissione straordinaria Reppucci-Mulè-Fusaro del Comune di San Luca; e Giuseppe Spagnuolo, presidente della BCC Banca Centro Calabria.

Interverranno inoltre Franco Arcidiaco, presidente della Fondazione Corrado Alvaro; Aldo Maria Morace, presidente della Giuria del Premio Alvaro; e Francesco Mazza, editore.

La conduzione della cerimonia sarà affidata a Margherita Festa, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bovalino-San Luca.

Premio Corrado Alvaro 2026: i quattro vincitori della XIV edizione

Sono quattro i protagonisti dell’edizione 2026 del Premio Corrado Alvaro, selezionati nelle diverse categorie previste dalla manifestazione.

Il Premio per la Narrativa sarà assegnato a Saverio Gangemi per il romanzo Calùra, pubblicato da Rubbettino.

Per la categoria Saggistica, il riconoscimento andrà a Giuseppe Caridi, autore del volume Storia della Calabria. Dall’unità del Sud all’unità d’Italia, edito da Rubbettino.

Il Premio per il Giornalismo sarà conferito a Giuseppe Smorto per il libro I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, pubblicato da Minerva Edizioni.

Infine, il Premio speciale della Giuria per gli Studi Alvariani sarà attribuito a Giusy Staropoli Calafati.

Da Catanzaro a San Luca, due giornate dedicate alla cultura calabrese

Il Premio Corrado Alvaro rinnova così il legame tra la città di Catanzaro e San Luca, luogo profondamente legato alla vita e all’opera dello scrittore al quale è intitolato il riconoscimento.

La manifestazione, giunta alla sua quattordicesima edizione, rappresenta un’occasione per valorizzare la produzione letteraria, la ricerca storica, il giornalismo e gli studi dedicati a una delle figure più importanti della cultura italiana del Novecento.

Il programma prevede dunque due appuntamenti distinti: la presentazione ufficiale a Catanzaro, giovedì 19 novembre alle ore 11:00, e la cerimonia di consegna dei premi a San Luca, venerdì 20 novembre alle ore 16:30, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle realtà culturali coinvolte nell’iniziativa.