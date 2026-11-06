Premio Bronzi di Riace 2026, tre compagnie teatrali in finale ad Amantea: il vincitore rappresenterà la Calabria a livello nazionale

Tre compagnie teatrali calabresi si contenderanno il Premio “Bronzi di Riace 2026”, con la possibilità per lo spettacolo vincitore di rappresentare la Calabria sulla scena nazionale. Entra nel vivo la nuova edizione della rassegna regionale promossa dalla FITA Calabria, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, dedicata alla valorizzazione del teatro amatoriale e delle produzioni artistiche del territorio. Dopo una selezione che ha coinvolto 17 spettacoli provenienti da diverse realtà della regione, la giuria FITA Calabria ha individuato le tre compagnie finaliste, chiamate a esibirsi sul palco del Teatro Campus Temesa di Amantea. La fase conclusiva si svolgerà durante il mese di novembre, con tre appuntamenti domenicali dedicati alle rappresentazioni e una serata finale di premiazione. Sarà una nuova giuria tecnica, composta da esperti del giornalismo e dello spettacolo, a individuare la produzione vincitrice, destinata a rappresentare il teatro amatoriale calabrese nel contesto nazionale. Il calendario prenderà il via domenica 8 novembre e si concluderà il 29 novembre, con tutti gli spettacoli e la premiazione in programma alle ore 18:30.

Dal vaudeville francese alla commedia contemporanea: i tre spettacoli finalisti

Ad aprire la competizione, domenica 8 novembre alle ore 18:30, sarà “A me gli occhi”, spettacolo della Compagnia Maschera e Volto APS, con la regia di Imma Guarasci. La rappresentazione è tratta dalla celebre farsa Dormez, je le veux! di Georges Feydeau e propone un adattamento che unisce i meccanismi comici del vaudeville francese alla fisicità e ai linguaggi espressivi dell’avanspettacolo. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 15 novembre, quando la Compagnia i Vacantusi porterà in scena “3 amiche e 1 sciatore”, con la regia di Saverio Tavano. La terza e ultima rappresentazione in concorso si terrà domenica 22 novembre con “Tetris”, diretto da Marco Silani e allestito da un’associazione culturale il cui nome completo non è specificato nel comunicato dell’organizzazione. Le tre produzioni rappresentano l’esito del percorso di selezione condotto dalla giuria regionale e saranno sottoposte alla valutazione della giuria tecnica incaricata di individuare lo spettacolo vincitore. Il programma si concluderà domenica 29 novembre con la serata finale, durante la quale saranno assegnati i riconoscimenti ufficiali e i premi di categoria.

Morelli: “Il teatro amatoriale calabrese vive una stagione di grande maturità”

La manifestazione intende offrire alle compagnie teatrali della Calabria un’occasione di confronto artistico e di valorizzazione del lavoro svolto durante l’anno, portando sul palcoscenico spettacoli selezionati tra le produzioni del territorio. Il Premio Bronzi di Riace non si limita dunque alla competizione, ma punta a rafforzare il ruolo del teatro amatoriale come espressione culturale e comunitaria, riconoscendo l’impegno degli interpreti, dei registi e delle associazioni che contribuiscono alla vitalità della scena teatrale regionale. Un significato sottolineato dal presidente regionale FITA Calabria, Nico Morelli, che invita il pubblico a partecipare agli appuntamenti previsti ad Amantea e a sostenere le compagnie finaliste.

“Il Premio “Bronzi di Riace” non è soltanto una competizione artistica, ma una vera e propria festa del teatro e della comunità”, dichiara il presidente regionale FITA Calabria Nico Morelli. “Il teatro amatoriale della nostra regione sta vivendo una stagione di grande maturità e vitalità espressiva. Ogni volta che il sipario si alza, vediamo concretizzarsi mesi di sacrificio, passione autentica e ricerca artistica da parte dei nostri soci. Attraverso questo premio vogliamo valorizzare le radici e le storie dei nostri territori, offrendo al contempo alle compagnie locali un’opportunità unica per confrontarsi e proiettarsi su una vetrina di rilievo nazionale. Invitiamo tutto il pubblico a vivere insieme a noi queste serate, perché il teatro vive solo se condiviso con la propria gente.”

Biglietti, abbonamenti e prenotazioni per il Premio Bronzi di Riace

Per favorire la partecipazione della cittadinanza e degli appassionati di teatro, l’organizzazione ha previsto tariffe accessibili e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento valido per l’intera manifestazione. Le quattro serate si svolgeranno al Teatro Campus Temesa di Amantea, con inizio alle ore 18:30 e posti non numerati. Il biglietto singolo ha un costo di 10 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto, riservato agli spettatori under 14 e over 70. L’abbonamento completo per le quattro serate costa 25 euro e comprende le tre rappresentazioni finaliste dell’8, 15 e 22 novembre e la cerimonia conclusiva di premiazione del 29 novembre. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Amantea, mentre l’organizzazione è curata da Il Volo delle Comete. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono e WhatsApp 3476704176 oppure scrivere agli indirizzi email calabria@fitateatro.it e roberta.delrosario@libero.it. La rassegna offrirà così al pubblico quattro appuntamenti dedicati al teatro amatoriale calabrese, culminando nella proclamazione della compagnia vincitrice che avrà l’opportunità di rappresentare la regione sulla scena nazionale.