Premio Anassilaos a Reggio Calabria, un annullo filatelico dedicato alla mostra “Civitas Europae”

In occasione dell’inaugurazione della mostra filatelica “Civitas Europae: arte, cultura, scienza” che si terrà il prossimo 14 novembre presso il palazzo del Consiglio regionale di Reggio Calabria, nell’ambito del 38° Premio Anassilaos, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “Mostra filatelica: Civitas Europae “arte cultura scienza – 38 Premio Anassilaos – 14.11.2026 – 89125 Reggio Calabria Centro”. L’annullo, richiesto dall’Associazione Culturale Anassilaos, sarà disponibile presso lo spazio di Poste Italiane, allestito all’interno del palazzo del Consiglio regionale della Calabria, in Via Cardinale Portanova a Reggio Calabria, dalle ore 10,00 alle ore 14,00. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.