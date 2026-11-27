“Così come comunicato dalla società ospitante, dalle 15:30 di oggi, venerdì 27 novembre, è attiva la prevendita del settore ospiti (250 posti) per la gara Digiesse PraiaTortora-Reggina, in programma domenica 6 dicembre allo stadio Comunale Mario Tedesco”. Così in una nota la Reggina comunica info e prezzi della prevendita per il settore ospiti del match in casa del PraiaTortora, che si giocherà domenica prossima, 6 dicembre. Finalmente, dopo le tante trasferte senza tifosi ospiti al seguiti, i sostenitori amaranto potranno seguire la squadra anche fuori dal Granillo.
“I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi d’ingresso al prezzo di 13,50 euro, nel costo sono compresi i diritti di prevendita. Tagliandi disponibili sulla piattaforma Posto riservato, mentre a Reggio Calabria segnaliamo Bcenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00)”.