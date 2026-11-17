Grave incidente ferroviario a Praga, nella Repubblica Ceca, dove due treni passeggeri si sono scontrati nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, nei pressi della stazione ferroviaria centrale Wilson. Secondo l’ultimo bilancio comunicato dai servizi di emergenza, sono 46 le persone rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino sul ponte ferroviario che attraversa via Seifertova, nel terzo distretto di Praga. A entrare in collisione sono stati due treni pendolari che procedevano a bassa velocità.

Secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco di Praga, citato dall’agenzia di stampa Ctk, l’impatto non sarebbe stato particolarmente violento. Nonostante ciò, il numero dei feriti è salito a 46, con quattro persone che hanno riportato lesioni gravi.

Il ministro dei Trasporti: “Uno dei treni avrebbe ignorato il segnale rosso”

Sulle possibili cause dell’incidente è intervenuto il ministro dei Trasporti ceco Ivan Bednarik, che ha indicato una prima ipotesi, ancora da verificare. “Non voglio anticipare le cause dell’incidente, se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano, ma per ora sembra che uno dei treni abbia ignorato il segnale rosso”, ha dichiarato il ministro.

La polizia ceca ha comunicato che gli investigatori sono sul luogo dello scontro e stanno lavorando insieme agli ispettori ferroviari per ricostruire la dinamica dell’incidente, accertarne le cause e individuare eventuali responsabilità.