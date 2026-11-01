Pozzallo, giovanissimi incappucciati vandalizzano la città e lanciano bengala contro i negozi: identificato un 14enne

Una serata di vandalismi a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove un gruppo di giovanissimi con il volto coperto da cappucci ha preso di mira alcune zone della città, danneggiando arredi urbani e lanciando bengala contro le vetrine di attività commerciali. Gli episodi si sono verificati nella serata di sabato 31 ottobre e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’ambito degli accertamenti è stato identificato un ragazzo di 14 anni. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe danneggiato aiuole, contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti e lampioni dell’illuminazione pubblica. I giovani avrebbero inoltre lanciato alcuni bengala in direzione delle vetrine degli esercizi commerciali, creando una situazione che ha suscitato preoccupazione e richiamato l’attenzione dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Ammatuna incontra il questore: “un fatto grave”

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, è intervenuto sulla vicenda chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nella mattinata di domenica 1° novembre, il primo cittadino ha avuto anche un colloquio con il questore per affrontare la situazione e fare il punto sugli episodi avvenuti la sera precedente. “È un fatto grave che non può essere sottovalutato. Occorre individuare i responsabili e comprendere le ragioni di questi comportamenti”, ha dichiarato Ammatuna, sottolineando la necessità di chiarire le responsabilità e approfondire le cause di quanto accaduto.

Sicurezza urbana a Pozzallo, domani la convocazione del Tavolo tecnico permanente

Per affrontare la questione, il sindaco ha annunciato la convocazione, prevista per lunedì 2 novembre, del Tavolo tecnico permanente per la sicurezza urbana. L’appuntamento sarà dedicato all’esame della situazione che si è verificata in città, dopo i danneggiamenti agli spazi pubblici e gli episodi che hanno interessato gli esercizi commerciali. Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto. L’identificazione del quattordicenne rappresenta un primo elemento emerso dalle verifiche, mentre resta da definire il quadro complessivo delle responsabilità per gli atti vandalici compiuti a Pozzallo.