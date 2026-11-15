Povertà in aumento, a Lamezia la Caritas lancia l’allarme: “oltre 8.600 pasti distribuiti e 510 persone assistite in sei mesi”

Oltre 8.600 pasti distribuiti in sei mesi, 510 persone che hanno chiesto assistenza e 185 nuovi accessi ai servizi. Sono alcuni dei numeri che raccontano l’emergenza sociale nel territorio della Diocesi di Lamezia Terme, dove la povertà assume caratteristiche sempre più complesse e coinvolge famiglie, lavoratori con redditi insufficienti, persone sole e cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali. Il quadro emerge dai dati raccolti dalla Caritas della Diocesi di Lamezia Terme tra gennaio e giugno 2026, un periodo nel quale le richieste di sostegno sono aumentate rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Non si tratta soltanto della necessità di ottenere un pasto caldo o un contributo economico, ma di una condizione di fragilità che comprende problemi abitativi, disoccupazione, difficoltà sanitarie, isolamento sociale e ostacoli burocratici. Una situazione che interessa in misura crescente anche nuclei familiari costretti a scegliere quali spese affrontare e quali rinviare, mentre il progressivo indebolimento delle relazioni sociali rende più difficile affrontare le condizioni di disagio.

La povertà cambia volto a Lamezia Terme: sempre più famiglie chiedono aiuto

Il rapporto semestrale della Caritas evidenzia una trasformazione delle condizioni di bisogno registrate sul territorio diocesano. “La povertà non è più solo povertà materiale ma si presenta sempre più complessa e multidimensionale”. È questa la considerazione che emerge dall’analisi dei servizi di assistenza, nei quali alle richieste di beni essenziali si accompagnano difficoltà personali, familiari e relazionali. A spiegare il fenomeno è il direttore della Caritas diocesana, don Fabio Stanizzo, secondo il quale i dati mostrano una crescente vulnerabilità delle famiglie, soprattutto di quelle che possono contare su un solo reddito. Le difficoltà economiche incidono infatti sulla possibilità di sostenere le spese quotidiane e alimentano sentimenti di incertezza, mentre tra gli uomini soli che frequentano la mensa emerge con maggiore evidenza il problema dell’isolamento e della mancanza di relazioni.

Come sottolinea don Stanizzo, i dati “mettono in evidenza come il volto dei poveri stia cambiando nella nostra Diocesi: sono aumentate le famiglie, che a causa della crisi economica generale fanno fatica ad arrivare a fine mese, e sono costrette a fare delle ‘scelte’ nelle spese da affrontare. Accanto alle richieste di natura materiale si è registrato un aumentato del malcontento generale, che spesso suscita sentimenti di disorientamento e perdita di fiducia verso il futuro. Le famiglie, soprattutto quelle monoreddito restano ‘schiacciate’ nella gestione delle spese quotidiane. È in aumento il senso di solitudine, soprattutto tra gli utenti uomini singoli che usufruiscono del servizio della mensa”.

Il disagio, dunque, non si esaurisce nella mancanza di risorse economiche, ma comprende situazioni che richiedono percorsi di accompagnamento personalizzati. “dietro una richiesta di natura materiale, come il pacco spesa, o l’acquisto di farmaci si celano disagi, povertà di relazioni e fragilità sociali come la disoccupazione, redditi insufficienti, una bassa scolarizzazione, o l’irregolarità giuridica per i migranti, l’isolamento e l’aumento carichi familiari. Ogni bisogno espresso, raccontato nei centri di ascolto, nasconde una pluralità di difficoltà che le persone affrontano nella loro quotidianità”. È per questo che la Caritas richiama l’importanza di interpretare ogni richiesta attraverso la storia personale di chi si rivolge ai servizi, senza limitarsi alla risposta immediata al bisogno materiale.

Caritas Lamezia Terme, aumentano le persone assistite: 185 chiedono aiuto per la prima volta

Il confronto con il primo semestre 2025 conferma un incremento delle persone che si sono rivolte alla Caritas diocesana. Nei primi sei mesi dello scorso anno erano state 495, di cui 307 uomini e 188 donne, mentre tra gennaio e giugno 2026 il numero è salito a 510 persone, 317 uomini e 193 donne. L’aumento complessivo è di 15 persone, pari a circa il 3%, ma uno degli elementi più significativi riguarda i nuovi utenti: ben 185 persone hanno avuto accesso per la prima volta ai servizi della Caritas. Numeri che, secondo don Fabio Stanizzo, “ci richiamano a storie, volti, relazioni e ci aiutano a guardare la realtà con uno sguardo diverso”. Il dato evidenzia come le condizioni di difficoltà coinvolgano persone con situazioni differenti, rendendo necessario un sistema di interventi che comprenda ascolto, orientamento, assistenza materiale e accompagnamento verso una maggiore autonomia.

Dal punto di vista della cittadinanza, il 72,5% delle persone assistite è costituito da cittadini stranieri. Tra le nazionalità indicate nel rapporto, la componente più numerosa è quella marocchina, pari al 24%, all’interno della quale viene segnalato un aumento dei nuclei familiari monoparentali, in particolare donne sole con bambini. Seguono le persone di nazionalità nigeriana, con l’11,2%, bangladese, con il 7,1%, gambiana, con il 5,9%, e guineana, con il 5%. Sono inoltre presenti cittadini egiziani, pari al 2,9%, camerunensi, iracheni e maliani, ciascuno con il 2,7%, ucraini con il 2,5%, tunisini con il 2,2%, romeni e somali, entrambi con l’1,8%. La composizione dell’utenza evidenzia la varietà delle situazioni affrontate dai servizi diocesani, che comprendono anche difficoltà legate alla condizione giuridica, all’accesso al lavoro e all’integrazione sociale.

Distribuiti 8.608 pasti: mensa, igiene personale e dormitorio tra i servizi più richiesti

Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026, la mensa della Caritas diocesana ha garantito complessivamente 8.608 pasti, dei quali 5.162 consumati direttamente nei locali della struttura e 3.446 distribuiti per l’asporto. Quest’ultima modalità è stata valutata soltanto per alcune persone, alle quali è stata riconosciuta la possibilità di consumare il pasto presso la propria abitazione. I dati confermano il ruolo essenziale della mensa nel sistema di assistenza, ma anche la necessità di affiancare alla distribuzione alimentare altri servizi rivolti alle condizioni di vita quotidiana. Secondo la classificazione riportata dalla Caritas, il 64,70% delle richieste registrate è stato di natura materiale: il 43% ha riguardato il servizio mensa, il 13,3% l’igiene personale attraverso bagni e docce, il 5,7% la lavanderia e l’1,3% gli empori solidali. Le richieste relative all’ambito abitativo hanno rappresentato invece il 24% del totale, con una particolare incidenza della pronta e prima accoglienza attraverso il dormitorio, pari al 22,1%, mentre lo 0,2% ha riguardato sussidi per il pagamento di bollette e tasse morose.

Un altro elemento importante riguarda la tipologia delle difficoltà segnalate ai servizi di ascolto e accompagnamento. Tra i bisogni rilevati, quelli di natura amministrativa e legale rappresentano il 20,9%, seguiti dalle problematiche occupazionali, pari al 20,4%, dalle necessità economiche, al 13,6%, e dalle richieste di carattere sanitario, all’8,60%. Una parte delle persone assistite necessita inoltre di un supporto pratico per affrontare procedure burocratiche sempre più digitalizzate. La mancanza delle competenze informatiche necessarie per utilizzare i servizi online può infatti ostacolare operazioni fondamentali, come l’iscrizione al Centro per l’Impiego o la prenotazione di un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate. Anche questo fenomeno contribuisce ad ampliare le condizioni di fragilità, rendendo indispensabile un’attività di orientamento che non si limiti all’assistenza economica.

Emergenza abitativa, 25 uomini senza dimora accolti al dormitorio Querce di Mamre

La difficoltà di trovare o mantenere un’abitazione rappresenta un altro aspetto rilevante del rapporto. Nei primi sei mesi del 2026 la Caritas ha effettuato complessivamente 1.995 interventi nell’ambito abitativo, dei quali 1.937 relativi alla prima e pronta accoglienza presso il dormitorio maschile “Querce di Mamre”. Quest’ultimo dato non indica il numero delle persone ospitate, ma le singole occasioni nelle quali gli utenti hanno ricevuto una cena calda e un letto per la notte. Complessivamente gli uomini senza dimora accolti nella struttura sono stati 25. Il servizio ha quindi rappresentato un punto di riferimento per persone prive di una sistemazione stabile, garantendo una risposta immediata ai bisogni essenziali e offrendo al tempo stesso la possibilità di avviare percorsi di sostegno più articolati.

Gli altri interventi nel settore abitativo hanno riguardato anche la ricerca di soluzioni di accoglienza per donne sole con bambini e uomini migranti richiedenti asilo. In questi casi la Caritas ha operato in collaborazione con altri enti del Terzo settore, con i servizi alla persona del Comune di Lamezia Terme e con la Questura di Catanzaro. Alcune situazioni sono state inserite in progetti individualizzati finalizzati al superamento delle condizioni di grave difficoltà economica e sociale, attraverso contributi per il pagamento di utenze morose e affitti arretrati, oltre al supporto nella ricerca di abitazioni in locazione sul territorio diocesano. L’obiettivo degli interventi non è stato dunque soltanto garantire una sistemazione temporanea, ma accompagnare le persone verso condizioni abitative più stabili e sostenibili.

Dal lavoro all’assistenza sociale: 25 inserimenti lavorativi e 10 tirocini formativi

Accanto ai servizi di prima necessità, la Caritas diocesana ha sviluppato attività di ascolto e accompagnamento rivolte alle persone che cercano di superare le proprie condizioni di difficoltà. Nel primo semestre sono stati registrati 185 interventi di primo ascolto, riferiti a persone che si sono presentate per la prima volta nei centri Caritas, e 139 ascolti programmati per il monitoraggio dei percorsi individualizzati. Questi ultimi comprendono il sostegno e la cura delle persone nelle diverse fasi della presa in carico, con un accompagnamento orientato alla ricerca di soluzioni adeguate alle specifiche necessità. Sono stati inoltre realizzati 265 interventi di consulenza professionale e 218 attività di orientamento verso i servizi disponibili sul territorio, a conferma dell’importanza di una rete capace di collegare le persone alle opportunità di assistenza e inclusione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla dimensione occupazionale, considerata uno degli strumenti fondamentali per favorire l’autonomia economica. Gli interventi realizzati nell’ambito del lavoro sono stati 172 e hanno compreso attività di ricerca occupazionale, colloqui di orientamento e collegamenti con enti di formazione, istituti scolastici e istituzioni pubbliche. Secondo i dati forniti dalla Caritas, 25 interventi di supporto alla ricerca di lavoro hanno avuto esito positivo, mentre sono stati avviati 10 tirocini formativi. Le altre attività hanno riguardato percorsi di orientamento finalizzati a individuare opportunità coerenti con le competenze e le condizioni personali degli utenti. Un lavoro che si inserisce in una strategia di accompagnamento più ampia, nella quale l’assistenza immediata viene affiancata da strumenti rivolti al reinserimento sociale e professionale.

Sanità e povertà, 1.754 visite mediche all’Ambulatorio Solidale Prima gli ultimi

Il rapporto dedica spazio anche alle difficoltà di accesso alle cure sanitarie, che rappresentano una componente significativa delle situazioni di fragilità intercettate dalla Caritas. Attraverso operatori e volontari sono stati effettuati interventi per l’acquisto di farmaci e presidi sanitari, la prenotazione di visite specialistiche tramite il Cup regionale e l’accompagnamento di persone presso l’Ospedale Civile “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, in alcuni casi seguito da ricoveri. A queste attività si aggiunge il lavoro dell’Ambulatorio Solidale “Prima gli ultimi”, che nel periodo analizzato ha registrato complessivamente 1.754 visite mediche, secondo il sistema interno di rilevazione. Le prestazioni hanno interessato l’area dell’emergenza, quella chirurgica e quella medica, offrendo un supporto sanitario alle persone che incontrano ostacoli nell’accesso alle cure.

Tra le specializzazioni maggiormente richieste figurano cardiologia, oculistica, urologia ed endocrinologia, insieme a esami diagnostici strumentali come ecografie e spirometrie. L’attività dell’Ambulatorio Solidale si inserisce così in un sistema di assistenza che cerca di affrontare non soltanto le difficoltà alimentari e abitative, ma anche i problemi legati alla salute. Per le persone in condizioni di vulnerabilità economica, infatti, la necessità di sostenere spese mediche, acquistare farmaci o affrontare procedure di prenotazione può rappresentare un ostacolo ulteriore. Il coinvolgimento dei volontari e degli operatori consente di offrire un accompagnamento pratico e sanitario, integrando l’intervento con gli altri servizi di ascolto e sostegno della rete diocesana.

Educazione finanziaria e prevenzione del gioco d’azzardo: le iniziative della Caritas

Tra le attività promosse nel primo semestre del 2026 rientra anche un percorso di educazione finanziaria realizzato in accordo con la Banca d’Italia. Il corso, intitolato “Tu e l’economia”, è stato organizzato con l’obiettivo di fornire indicazioni fondamentali sulla gestione delle risorse economiche personali, sugli strumenti di educazione finanziaria e sui canali di orientamento disponibili per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà debitoria. Un’iniziativa che si collega alle problematiche economiche rilevate nei centri di ascolto e che punta a offrire strumenti informativi utili per affrontare situazioni di indebitamento e vulnerabilità finanziaria, affiancando l’assistenza materiale con attività di formazione e prevenzione.

La Caritas diocesana ha inoltre aderito all’iniziativa “Tenda del Buon Gioco”, prevista nell’ambito del progetto “Vince chi smette” di Caritas Italiana e realizzata contemporaneamente in numerose diocesi del Paese. L’evento, rivolto a bambini e adulti, ha coinvolto diverse organizzazioni locali con l’obiettivo di promuovere il gioco sano e sensibilizzare sui pericoli legati al gioco d’azzardo. Nella stessa prospettiva sono stati organizzati incontri dal titolo “La Vita in gioco” nelle scuole secondarie di secondo grado, durante i quali operatori e volontari hanno incontrato gli studenti per informarli sui rischi connessi al gioco d’azzardo e favorire una maggiore consapevolezza delle sue possibili conseguenze. Attività che completano il lavoro di assistenza e prevenzione della Caritas, rivolto non soltanto a chi si trova già in difficoltà, ma anche alla promozione di comportamenti consapevoli e alla tutela delle persone più vulnerabili.

Il quadro tracciato dalla Caritas della Diocesi di Lamezia Terme restituisce così la dimensione di una povertà che non può essere affrontata esclusivamente attraverso la distribuzione di beni materiali. Le 510 persone assistite, gli 8.608 pasti distribuiti, i 1.995 interventi abitativi e le 1.754 visite mediche rappresentano aspetti differenti di un’attività che cerca di rispondere a bisogni sempre più articolati. Dietro le richieste di aiuto emergono famiglie con redditi insufficienti, persone senza dimora, cittadini che incontrano ostacoli nell’accesso al lavoro e alle cure, ma anche situazioni di solitudine e isolamento sociale. Il messaggio che emerge dai dati del primo semestre 2026 è la necessità di affiancare agli interventi immediati percorsi di accompagnamento e inclusione, capaci di affrontare le cause delle difficoltà e di restituire alle persone maggiori opportunità di autonomia e partecipazione alla vita della comunità.