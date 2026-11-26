Un timbro postale per lasciare un segno contro la violenza di genere e custodire la memoria di Federica Torzullo, dipendente di Poste Italiane vittima di femminicidio lo scorso gennaio. L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. L’opera è stata installata nella sede centrale di Roma, come simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e in ricordo della dipendente. A rendere nota l’iniziativa è stata Poste Italiane attraverso un comunicato diffuso oggi, 26 novembre, all’indomani della ricorrenza internazionale.