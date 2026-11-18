Completati gli interventi del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglione Cosentino. La sede rinnovata è stata presentata oggi alla presenza del sindaco Salvatore Magarò e dei rappresentati aziendali. L’iniziativa di Poste Italiane interessa circa 7mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, avvicinando ai cittadini i servizi della pubblica amministrazione. “L’inaugurazione di oggi rappresenta un risultato concreto e molto atteso per la nostra comunità. Grazie al Progetto Polis di Poste Italiane, restituiamo ai cittadini non solo un ufficio postale completamente rinnovato, moderno e più accessibile, ma un vero e proprio punto di riferimento per i servizi della Pubblica Amministrazione. Poter richiedere direttamente nel nostro Comune documenti anagrafici, certificazioni INPS o avviare la pratica per il passaporto significa semplificare la vita quotidiana delle persone, riducendo gli spostamenti soprattutto per gli anziani e per chi ha maggiori difficoltà. È un segnale importante di attenzione verso i piccoli centri e di collaborazione efficace tra istituzioni per tenere vivo e connesso il nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco di Castiglione Cosentino.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei due uffici è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Gli interventi Polis hanno interessato gli spazi interni delle sedi con l’introduzione di sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. A disposizione dei cittadini anche gli ATM Postamat di ultima generazione, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24, dotati di sistemi di sicurezza evoluti, tecnologia anti-skimming, lettore barcode per il pagamento dei bollettini e funzioni per prelievi, ricariche e consultazione dei movimenti. Con il completamento dell’intervento di Castiglione Cosentino, sale a 65 il numero di uffici postali rinnovati nell’area della provincia di Cosenza nell’ambito del progetto Polis. L’ufficio postale di Castiglione Cosentino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.