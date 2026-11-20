Un attacco informatico a Poste Italiane ha portato alla diffusione nella darknet di migliaia di documenti contenenti informazioni personali dei clienti. Da almeno tre giorni un archivio riconducibile all’azienda risulta scaricabile da un forum frequentato da criminali informatici. Al suo interno ci sono contratti, dati anagrafici, numeri di telefono, indirizzi e informazioni sui documenti d’identità. Una quantità di dati che potrebbe essere sfruttata per organizzare truffe online, tentativi di phishing e furti d’identità.

La vicenda, ricostruita dal Corriere della Sera, riguarda il servizio di Firma Digitale Remota e coinvolgerebbe complessivamente 1.561 persone identificabili. Poste Italiane ha confermato la violazione, precisando che gli accertamenti sono ancora in corso e che, secondo le prime verifiche, non risultano compromesse informazioni sensibili relative ai rapporti economici con l’azienda.

Poste Italiane hackerata: cosa è successo e quali dati sono stati rubati

Secondo quanto emerso, un criminale informatico sarebbe riuscito a sottrarre un archivio contenente i contratti di adesione al servizio di Firma Digitale Remota di Poste Italiane, pubblicandoli successivamente in un forum della darknet, una parte della rete accessibile attraverso strumenti specifici.

I documenti riguardano le richieste di attivazione del servizio che permette agli utenti di firmare documenti elettronici a distanza, utilizzando un certificato digitale associato alla propria identità e un sistema di autenticazione.

Proprio per questa ragione i contratti contengono numerose informazioni personali. Tra i dati sottratti ai clienti di Poste Italiane figurano codice fiscale, indirizzo email, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono ed estremi della carta d’identità.

L’archivio comprende inoltre informazioni sugli ordini effettuati, tra cui date, importi e modalità di pagamento. In 648 profili risulta presente anche un campo dedicato al consulente di portafoglio.

La documentazione copre un periodo particolarmente ampio: il contratto più vecchio risale al 2017, mentre il più recente è datato 16 novembre 2026, appena un giorno prima della pubblicazione dell’archivio online.

Poste Italiane conferma la violazione: coinvolto PosteCert, non PosteID

La società ha confermato l’incidente nella mattinata di giovedì 19 novembre, spiegando che sono state avviate le necessarie verifiche per ricostruire l’accaduto e accertare la portata della sottrazione di informazioni.

“Sono in corso le verifiche sul caso, ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto e le informazioni che sono state sottratte non riguardano dati sensibili dei rapporti economici con l’azienda”, ha comunicato Poste Italiane.

L’azienda ha inoltre precisato che la violazione non riguarda PosteID, il sistema utilizzato per l’identità digitale SPID, ma interessa l’ambito PosteCert, collegato ai servizi di certificazione digitale e posta elettronica certificata.

La distinzione è importante: dalle informazioni diffuse non emerge una compromissione delle credenziali PosteID o dei codici necessari per accedere ai conti e autorizzare le operazioni finanziarie. La presenza di dati personali nei documenti sottratti rappresenta comunque un elemento di attenzione per gli utenti coinvolti.

Quanti clienti sono coinvolti? I numeri dell’attacco hacker

L’analisi dell’archivio diffuso online, riportata dal Corriere della Sera, ha permesso di ricostruire le dimensioni della violazione. I contratti di Firma Digitale Remota pubblicati sono 2.158 e risultano riconducibili a 1.505 persone.

A queste si aggiungono altri 56 nominativi individuati nella documentazione allegata, per i quali risulta presente un ordine ma non il relativo contratto.

Il totale sale quindi a 1.561 persone identificabili. Si tratta di numeri ricavati dall’analisi dei documenti pubblicati, mentre resta da chiarire l’effettiva estensione dell’incidente attraverso le verifiche condotte dall’azienda.

Nel tentativo di comprendere come sia avvenuta la sottrazione, il quotidiano ha contattato su Telegram il presunto autore dell’attacco. Quest’ultimo avrebbe dichiarato di aver sfruttato una vulnerabilità informatica, utilizzando un token di accesso che gli avrebbe permesso di ottenere i documenti contenenti i dati personali degli utenti. Si tratta, al momento, della versione fornita dal presunto responsabile, non di una dinamica definitivamente accertata.

Cosa rischiano i clienti di Poste Italiane: phishing e furto d’identità

Il principale pericolo derivante dalla diffusione di queste informazioni riguarda il loro possibile utilizzo per organizzare truffe informatiche particolarmente credibili. Disporre di dati autentici come nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e riferimenti a servizi realmente attivati permette infatti ai criminali di costruire comunicazioni personalizzate.

Un truffatore potrebbe, per esempio, inviare un’email o un SMS fingendosi un operatore di Poste Italiane e citando informazioni personali effettivamente riconducibili al destinatario. Il messaggio potrebbe segnalare un presunto problema di sicurezza o richiedere una verifica urgente dell’account, invitando la vittima a visitare un sito fraudolento.

È il meccanismo del phishing, una tecnica attraverso la quale i criminali cercano di ottenere password, credenziali di accesso, codici di sicurezza e informazioni finanziarie.

Quando il tentativo avviene attraverso SMS si parla di smishing, mentre le frodi telefoniche vengono definite vishing. In tutti questi casi il truffatore cerca di conquistare la fiducia della vittima, simulando una comunicazione proveniente da un soggetto affidabile.

Un ulteriore pericolo è rappresentato dal furto d’identità. La disponibilità di codici fiscali, estremi dei documenti e altre informazioni anagrafiche potrebbe facilitare tentativi di impersonificazione, anche se il possesso di questi dati non consente automaticamente di accedere ai conti correnti o sottrarre denaro.

È importante sottolineare che la diffusione dei dati non significa che tutti i clienti coinvolti abbiano subito una truffa. Il rischio riguarda soprattutto il possibile utilizzo successivo delle informazioni sottratte.

Come difendersi dalle truffe dopo l’attacco hacker a Poste Italiane

Per aiutare i clienti a riconoscere i tentativi di frode, Poste Italiane mette a disposizione sul proprio sito ufficiale una sezione dedicata alla sicurezza informatica e alle tecniche utilizzate dai truffatori.

La regola fondamentale è non comunicare mai password, credenziali di accesso, PIN, codici OTP, codice PosteID o dati completi delle carte di pagamento a persone che li richiedono attraverso telefonate, email, SMS o messaggi sui social network.

Occorre prestare particolare attenzione alle comunicazioni che sembrano provenire da Poste Italiane e che utilizzano loghi ufficiali, linguaggio istituzionale o riferimenti a informazioni personali autentiche. La presenza di dati corretti nel messaggio, infatti, non garantisce che il mittente sia realmente Poste Italiane.

È inoltre opportuno evitare di cliccare su collegamenti ricevuti attraverso comunicazioni sospette. Per accedere ai servizi è preferibile digitare direttamente l’indirizzo www.poste.it nel browser oppure utilizzare l’applicazione ufficiale.

Particolare prudenza è necessaria quando un presunto operatore segnala problemi improvvisi sul conto e chiede di eseguire un trasferimento di denaro per proteggerlo. I criminali fanno spesso leva sulla paura e sull’urgenza, inducendo le vittime ad agire rapidamente senza effettuare controlli.

Poste Italiane ricorda che né l’azienda né le autorità chiedono di effettuare bonifici, aprire nuovi conti o comunicare codici segreti per proteggere i risparmi. La raccomandazione vale soprattutto per i bonifici istantanei, che una volta eseguiti sono irrevocabili.

Poste Italiane, cosa fare se si riceve un messaggio sospetto

Chi riceve un’email, un SMS o una telefonata sospetta dovrebbe innanzitutto evitare di fornire informazioni personali o bancarie e non eseguire operazioni richieste dall’interlocutore.

In caso di dubbi, è consigliabile verificare direttamente la comunicazione attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane, senza utilizzare numeri di telefono o collegamenti indicati nel messaggio sospetto.

Le comunicazioni potenzialmente fraudolente possono essere segnalate all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Se sono già state comunicate credenziali, codici di autorizzazione o informazioni di pagamento, è necessario contattare tempestivamente l’assistenza ufficiale per valutare le misure di protezione appropriate.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei dati personali. Anche quando una violazione non coinvolge direttamente password bancarie o disponibilità economiche, la diffusione di informazioni anagrafiche e documenti d’identità può offrire ai truffatori strumenti preziosi per organizzare frodi successive.

Per i clienti di Poste Italiane, dunque, la priorità è riconoscere i tentativi di phishing, proteggere i propri codici e verificare ogni richiesta sospetta, in attesa che gli accertamenti chiariscano definitivamente dimensioni e modalità dell’attacco informatico.