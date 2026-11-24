Due protagonisti della cultura italiana, capaci di lasciare un segno indelebile nella storia della televisione e della letteratura, vengono celebrati con altrettanti francobolli commemorativi. Poste Italiane comunica che oggi, 24 novembre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette due francobolli dedicati rispettivamente a Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana, e a Carlo Lorenzini, detto Collodi, autore di Pinocchio, in occasione del bicentenario della sua nascita.

Il francobollo dedicato a Pippo Baudo: l’omaggio al gigante della televisione italiana

Tra i più autorevoli e longevi protagonisti della televisione italiana del secondo Novecento e dei primi decenni del Duemila, Pippo Baudo viene celebrato con un francobollo ordinario appartenente alla serie commemorativa, relativo alla tariffa B.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, con una tiratura di 250.020 esemplari, distribuiti in fogli da 45 francobolli.

La vignetta raffigura un ritratto di Pippo Baudo intento nella conduzione, a testimonianza del ruolo centrale che ha avuto nella storia della televisione italiana. Sullo sfondo compare una scalinata adornata da fiori, richiamo simbolico al mondo dello spettacolo e alla grande tradizione dell’intrattenimento nazionale.

Completano il francobollo la legenda “PIPPO BAUDO”, le date “1936-2025”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Il bozzetto è stato realizzato da Santo Errico, della Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’emissione rende omaggio a una figura che ha segnato profondamente la cultura popolare italiana, contribuendo alla scoperta e alla valorizzazione di artisti, talenti e protagonisti dello spettacolo nel corso di una carriera lunga oltre sessant’anni.

L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma, in Piazza di San Silvestro 20, CAP 00187.

Carlo Collodi, un francobollo per i 200 anni dalla nascita del padre di Pinocchio

Il secondo francobollo commemorativo è dedicato a Carlo Lorenzini, detto Collodi, in occasione del bicentenario della sua nascita. Relativo alla tariffa B 50 g, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, con una tiratura di 300.015 esemplari.

La vignetta riproduce il volto stilizzato dello scrittore, tratto dal logo del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della sua nascita, affiancato da un’illustrazione a colori di Pinocchio, protagonista del celebre romanzo. La composizione richiama il legame indissolubile tra l’autore e il suo personaggio più noto attraverso un linguaggio grafico essenziale e contemporaneo.

Completano il francobollo la legenda “CARLO LORENZINI DETTO COLLODI”, le date “1826-1890”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50 G”. Il bozzetto è a cura di Tiziana Trinca.

Autore de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, una delle opere più tradotte e amate della letteratura italiana nel mondo, Carlo Lorenzini ha lasciato una straordinaria eredità culturale, che continua a parlare a generazioni di lettori di ogni età.

Il francobollo celebra i 200 anni dalla nascita dello scrittore toscano, rendendo omaggio a una figura centrale della cultura italiana e a un capolavoro che rappresenta ancora oggi un simbolo universale di fantasia, crescita e scoperta.

L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile presso l’Ufficio Postale di Collodi, in provincia di Pistoia, in Piazza Umberto Ciomei 1, CAP 51012.

Dove acquistare i francobolli di Pippo Baudo e Carlo Collodi

I due nuovi francobolli commemorativi e i relativi prodotti filatelici sono disponibili negli uffici postali dotati di sportello filatelico, negli Spazi Filatelia e online attraverso il sito filatelia.poste.it.