Tra i contenuti suggeriti da Facebook in questi giorni compare un breve video promozionale di un produttore di dispositivi per la chirurgia vertebrale. Su un modello di colonna lombare, uno strumento infila tra due vertebre una piccola gabbia metallica, la blocca e si ritira. Didascalia: “ALIF Cage — posizionato, bloccato, fatto”. In tre parole sembra tutto risolto. Per chi soffre di mal di schiena e guarda il video è facile pensare che basti questo. Non è così, ed è bene spiegare perché.

Che cos’è l’ALIF

ALIF è la sigla inglese di Anterior Lumbar Interbody Fusion, cioè artrodesi intersomatica lombare per via anteriore. “Artrodesi” vuol dire fusione: l’obiettivo è saldare tra loro due vertebre in modo che quel tratto di colonna smetta di muoversi. “Intersomatica” indica che si lavora nello spazio tra i corpi vertebrali, dove si trova il disco. “Per via anteriore” significa che il chirurgo raggiunge la colonna dalla pancia e non dalla schiena.

Durante l’intervento si rimuove il disco malato e al suo posto si inserisce la gabbia, in inglese cage, fatta di titanio o di un polimero chiamato PEEK. La gabbia è cava e viene riempita di osso, del paziente o di sostituti, oppure di sostanze che stimolano la crescita ossea. Molti modelli, come quello del video, hanno viti integrate che la fissano alle vertebre; in altri casi si aggiungono viti e barre posteriori. Si opera soprattutto agli ultimi due livelli lombari, tra la quarta e la quinta vertebra e tra la quinta e l’osso sacro.

Perché passare dalla pancia

Arrivare da davanti ha vantaggi concreti. Il chirurgo vede bene lo spazio del disco e può inserire una gabbia ampia, che appoggia su una superficie larga e favorisce la fusione. La gabbia ripristina l’altezza del disco e la curva naturale della colonna lombare, la lordosi, e così riapre indirettamente i forami da cui escono le radici nervose, quelle gialle nel video. Inoltre i muscoli della schiena non vengono toccati.

Quando si fa, e quando no

L’ALIF trova indicazione in situazioni precise: lo scivolamento di una vertebra sull’altra (spondilolistesi), l’instabilità della colonna, alcune deformità, la discopatia degenerativa grave con dolore che non risponde alle cure e documentata dagli esami, i reinterventi dopo una fusione non riuscita. Non è invece la risposta al comune mal di schiena. La grande maggioranza delle lombalgie migliora con il tempo, l’esercizio, la fisioterapia e i farmaci. Anche nella lombalgia cronica senza instabilità gli studi mostrano che i risultati della fusione non sono nettamente superiori a un buon programma riabilitativo strutturato. La domanda giusta da porre al chirurgo non è “si può fare?”, ma “perché proprio a me, e cosa succede se non lo faccio?”.

I rischi che il video non mostra

Passare dalla pancia vuol dire spostare l’intestino e, soprattutto, i grandi vasi che corrono davanti alla colonna: l’aorta, la vena cava e i vasi iliaci. Per questo in molti centri la via d’accesso viene preparata da un chirurgo vascolare o generale, e poi il chirurgo vertebrale esegue la fusione. Tra le complicanze possibili ci sono:

Lesioni dei vasi sanguigni, rare ma potenzialmente gravi, in particolare a carico delle vene.

Eiaculazione retrograda nell’uomo, per lesione del plesso nervoso che si trova davanti all’ultimo tratto lombare: lo sperma refluisce in vescica. È un aspetto da discutere apertamente prima dell’intervento, soprattutto con i pazienti giovani che desiderano figli.

Rallentamento dell’intestino dopo l’intervento, ernie della parete addominale, trombosi.

Problemi della gabbia, che può affondare nell’osso, soprattutto in presenza di osteoporosi, o spostarsi; e la mancata fusione (pseudoartrosi), più frequente nei fumatori.

Sovraccarico dei livelli vicini: bloccare un segmento aumenta il lavoro di quelli sopra e sotto, che negli anni possono a loro volta ammalarsi.

Esistono anche altre vie per ottenere la stessa fusione: dalla schiena (PLIF e TLIF) o dal fianco (le tecniche laterali e oblique). La scelta dipende dal livello da operare, dall’anatomia, dai precedenti interventi e dall’esperienza dell’équipe. Non esiste una tecnica migliore in assoluto.

“Fatto”? Non ancora

Il punto più importante è proprio quello della didascalia. Quando la gabbia è al suo posto l’intervento è finito, ma la cura no. La gabbia è soltanto un’impalcatura: la vera guarigione arriva quando l’osso cresce attraverso di essa e salda le due vertebre, un processo che richiede in genere dai sei mesi a un anno. In questo periodo contano la riabilitazione, lo stop al fumo, il trattamento dell’osteoporosi se presente, il controllo del peso e i controlli radiologici programmati.

Il consiglio

I video dei produttori servono a mostrare un dispositivo a chi lo usa, i chirurghi. Ai pazienti arrivano spesso come contenuti “suggeriti”, senza contesto. Chi si sente proporre un’artrodesi lombare ha diritto a una spiegazione completa: perché è indicata, quali alternative esistono, quali rischi corre nel suo caso specifico e quanti interventi di quel tipo esegue il centro. E non deve avere timore di chiedere un secondo parere. Nella chirurgia della colonna una buona indicazione conta quanto un buon intervento.