Nuovi investimenti per il rilancio e l’ammodernamento del porto di Vibo Valentia Marina. Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di aggiudicazione dei lavori per la demolizione del fabbricato industriale ex Civam e la realizzazione di una nuova area destinata alla logistica commerciale, in prossimità della banchina Bengasi. L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, è stato aggiudicato, a seguito di una procedura di gara con ribasso, alla società La Martina Appalti Srls, con sede a Villa Literno, in provincia di Caserta, per un importo di 863.887 euro. L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi giorni, mentre la durata del cantiere sarà di 180 giorni a partire dalla data di consegna. Il progetto prevede la completa demolizione del vecchio capannone industriale e la successiva riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di nuovi piazzali destinati alle attività di movimentazione e logistica portuale. L’obiettivo è recuperare uno spazio attualmente occupato da una struttura non più funzionale, migliorando l’organizzazione dello scalo, l’efficienza delle attività commerciali e la capacità di rispondere alle esigenze degli operatori e del sistema produttivo locale.

“La riqualificazione dell’area ex Civam rappresenta un tassello concreto del percorso di ammodernamento e rilancio del porto di Vibo Valentia Marina”, ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Paolo Piacenza. “Interveniamo su uno spazio che, attraverso la demolizione del vecchio fabbricato e la realizzazione di nuovi piazzali, potrà essere restituito pienamente alla funzionalità portuale e destinato a servizi strategici per la logistica commerciale. Il nostro obiettivo è rendere lo scalo sempre più efficiente, attrezzato e capace di sostenere le attività economiche del territorio, valorizzando le infrastrutture esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo”.

Porto di Vibo Valentia Marina, gli investimenti per lo sviluppo dello scalo

L’opera rientra nel programma degli interventi previsti dal Piano Operativo Triennale 2026-2028, nell’ambito di una più ampia strategia di sviluppo del porto vibonese. Il programma comprende una serie di investimenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento dell’efficienza degli spazi portuali, all’innalzamento dei livelli di sicurezza e al rafforzamento della connessione tra lo scalo, le attività economiche e il territorio. La demolizione dell’ex Civam e la realizzazione della nuova area logistica rappresentano, dunque, un ulteriore passo nel percorso di trasformazione del porto di Vibo Valentia Marina, volto ad aumentarne la competitività e l’integrazione con il tessuto produttivo locale attraverso il recupero delle aree esistenti e la creazione di spazi adeguati alle nuove esigenze della portualità commerciale.