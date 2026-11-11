Porto di Gioia Tauro, investimenti per 93 milioni e 200 nuovi posti di lavoro: il plauso della FIT CISL Calabria

Un piano di investimenti da 93 milioni di euro per il potenziamento del porto di Gioia Tauro, sostenuto da un contributo pubblico della Regione Calabria di circa 30 milioni, con la prospettiva di un incremento occupazionale di circa 200 lavoratori. È questo il programma di sviluppo di Medcenter Container Terminal accolto positivamente dalla FIT CISL Calabria, che sottolinea l’importanza dell’intervento per rafforzare la competitività dello scalo nel Mediterraneo e creare nuove opportunità economiche e occupazionali sul territorio. A intervenire è Sergio Colosimo, esponente dell’organizzazione sindacale, che evidenzia il valore strategico degli investimenti destinati all’ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali. “Accogliamo con favore la decisione della Regione Calabria di sostenere con un contributo pubblico di circa 30 milioni di euro il piano di investimenti di Medcenter Container Terminal, nell’ambito di un programma complessivo da 93 milioni destinato al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali di Gioia Tauro. È un segnale importante di attenzione verso uno degli asset strategici per l’economia regionale e per il sistema nazionale dei trasporti e della logistica”, dichiara Colosimo, esprimendo apprezzamento per il sostegno regionale al progetto di crescita del terminal container.

Gioia Tauro, 200 nuovi posti di lavoro e nuove tecnologie: le priorità del sindacato

Il programma di investimenti punta a rafforzare la capacità operativa del terminal attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’introduzione di nuove tecnologie e l’automazione dei processi. Un percorso che, secondo la FIT CISL Calabria, deve procedere parallelamente alla valorizzazione delle professionalità e al miglioramento delle condizioni di lavoro. “Il rafforzamento della capacità operativa di Gioia Tauro costituisce un passaggio fondamentale per consolidarne la competitività nel Mediterraneo e affrontare le sfide poste dall’evoluzione dei traffici marittimi. L’introduzione di nuove tecnologie e l’automazione dei processi rappresentano opportunità che devono essere accompagnate da un’adeguata valorizzazione del capitale umano, attraverso percorsi di formazione, aggiornamento professionale e attenzione costante alla sicurezza e alle condizioni di lavoro”, sottolinea Colosimo. L’innovazione tecnologica rappresenta quindi un’opportunità importante per lo sviluppo dello scalo, ma richiede anche investimenti nelle competenze dei lavoratori e un confronto costante tra le parti coinvolte, affinché la modernizzazione delle attività portuali possa tradursi in benefici concreti per l’occupazione.

Particolare attenzione viene riservata alle ricadute occupazionali del piano di sviluppo, che prevede un incremento di circa 200 unità lavorative. Un dato considerato significativo dal sindacato, soprattutto in relazione al percorso di crescita già avviato dal terminal. “L’incremento di circa 200 unità lavorative associato al programma di sviluppo rappresenta un dato significativo, da leggere positivamente anche alla luce del percorso di crescita già intrapreso dal terminal. È importante che questa dinamica possa consolidarsi nel tempo, favorendo occupazione stabile e qualificata e accompagnando l’evoluzione tecnologica con un confronto costante tra azienda e rappresentanze dei lavoratori”. Per la FIT CISL Calabria, l’obiettivo deve essere quello di accompagnare il rafforzamento industriale del porto con nuove opportunità di lavoro durature, percorsi di aggiornamento professionale e un’attenzione costante alla sicurezza, valorizzando il contributo dei lavoratori nella crescita dello scalo.

Ferrovie, logistica e collegamenti: la crescita del porto deve coinvolgere tutto il territorio

Accanto agli investimenti destinati direttamente al terminal container, la FIT CISL Calabria richiama la necessità di sviluppare le infrastrutture e i servizi collegati alle attività portuali. Il potenziamento di Gioia Tauro, secondo il sindacato, deve essere accompagnato da interventi sull’intermodalità ferroviaria, sulla logistica retroportuale e sui collegamenti dell’ultimo miglio, elementi considerati fondamentali per trasformare l’aumento dei traffici in nuove opportunità di sviluppo per la Calabria. “Al tempo stesso – prosegue Colosimo – occorre guardare oltre il perimetro del terminal. Il potenziamento di Gioia Tauro deve procedere insieme allo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, della logistica retroportuale e dei collegamenti dell’ultimo miglio, affinché l’incremento dei traffici possa generare maggiori ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Il porto dispone delle potenzialità per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di hub internazionale e diventare un punto di riferimento sempre più rilevante per la movimentazione delle merci da e verso il sistema produttivo nazionale”. Una prospettiva che punta a rafforzare non soltanto la movimentazione dei container, ma anche l’integrazione dello scalo con il sistema produttivo e logistico nazionale.

In questo quadro, l’organizzazione sindacale guarda con interesse anche alle iniziative per il rafforzamento complessivo del sistema portuale, tra cui il percorso relativo all’Agenzia del lavoro portuale e le prospettive di sviluppo interportuale. Per la FIT CISL Calabria, i diversi interventi devono essere inseriti in una strategia organica e condivisa, capace di coinvolgere le istituzioni, l’Autorità di Sistema Portuale, le imprese e le rappresentanze dei lavoratori. “Le risorse pubbliche destinate a sostenere gli investimenti privati devono rappresentare un moltiplicatore di sviluppo per l’intero territorio. Per questo riteniamo fondamentale che istituzioni, Autorità di Sistema Portuale, imprese e organizzazioni sindacali continuino a confrontarsi sulle prospettive industriali, occupazionali e infrastrutturali dello scalo”, afferma Colosimo, ribadendo la necessità di accompagnare gli investimenti con una programmazione di lungo periodo. L’obiettivo è garantire che le risorse destinate al terminal possano produrre effetti positivi anche sulle attività economiche collegate, favorendo la crescita dell’occupazione e delle competenze professionali nell’intero territorio.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto l’aumento della capacità operativa del porto, ma anche la possibilità di consolidare il ruolo di Gioia Tauro come motore di sviluppo economico e occupazionale per la Calabria. Un percorso nel quale innovazione, infrastrutture e qualità del lavoro devono procedere insieme. “Gioia Tauro deve continuare a crescere non soltanto nei volumi movimentati, ma anche nella capacità di generare lavoro di qualità, nuove competenze e sviluppo per la Calabria – conclude Colosimo –. È questa la prospettiva nella quale gli investimenti annunciati possono assumere un valore strategico e duraturo”. Per la FIT CISL Calabria, il piano da 93 milioni di euro rappresenta quindi un’opportunità significativa, da accompagnare con il dialogo tra le parti sociali e una visione complessiva dello sviluppo portuale, affinché il rafforzamento dello scalo possa tradursi in benefici concreti e duraturi per i lavoratori e per l’economia regionale.