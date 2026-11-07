Porti dello Stretto, Reggio Calabria punta sul rilancio delle crociere: confronto sul futuro degli scali e sulle infrastrutture

Si è svolto presso l’Autorità di Sistema Portuale un importante incontro istituzionale tra il presidente dell’AdSP dello Stretto Avv. Francesco Rizzo, accompagnato dal Direttore Generale Avv. Giusy Marabello e dai tecnici del settore e una delegazione della Confederazione OrSA costituita dal Segretario Generale Confederale Mariano Massaro e dal Segretario Confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino.

Nel corso della riunione sono stati trattati argomenti finalizzati a conoscere l’esatta situazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori nel Porto di Reggio Calabria, anche in funzione di un suo possibile e significativo consolidamento quale scalo crocieristico, quest’ultima ipotesi richiesta e sostenuta dal sindacato fin dalla istituzione della sopraccitata AdSP dello Stretto.

L’attenzione si è inoltre spostata agli altri importanti scali del territorio, con specifico riferimento ai porti di Saline, Villa San Giovanni e Tremestieri, nell’ottica di una visione organica e integrata delle infrastrutture portuali e delle potenzialità economiche e occupazionali dell’intero comprensorio.

Il confronto ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle strategie di sviluppo e sulla necessità di promuovere una programmazione capace di rafforzare il ruolo dei porti dello Stretto.

Al termine dell’incontro, il sindacato ha espresso viva soddisfazione per il clima di dialogo e collaborazione istituzionale instaurato, riconoscendo l’importanza di mantenere aperto un confronto costruttivo tra Autorità portuale e rappresentanze sociali e sindacali, nell’interesse primario dello sviluppo del territorio e della tutela delle prospettive occupazionali.