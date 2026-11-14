Ponte sullo Stretto, spuntano dettagli riservati sulle indagini antimafia: il caso De Gennaro-Prestipino

Gianni De Gennaro sapeva di essere intercettato. Vi erano delle microspie piazzate negli uffici romani del Centro Studi Americani, presieduto proprio dall’ex capo della polizia. Era intercettato su disposizione della procura di Caltanissetta a seguito di una grave fuga di notizie. Secondo la ricostruzione dei pm, a rivelargli l’esistenza delle indagini – insieme a dettagli riservati sulle inchieste antimafia relative al Ponte sullo Stretto– sarebbe stato l’ex procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Michele Prestipino, durante un pranzo a Roma.

E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione della procura di Caltanissetta nell’ambito dei depistaggi e della sparizione dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Proprio qualche giorno fa, i Ros, su disposizione della Dda di Caltanissetta, avevano proceduto alla perquisizione delle abitazioni di De Gennaro, del pentito Totuccio Contorno e di alcuni collaboratori dell’ex capo della polizia. La procura ha iniziato le intercettazioni il 31 gennaio 2025. Gli inquirenti, nel mese di novembre 2025 all’interno del Centro Studi Americani registrano un dialogo tra De Gennaro e Donatella Peruzzi, sua collaboratrice, nel corso del quale i due avrebbero manifestato preoccupazione. Vi sono dei documenti “che – emerge dalle carte – devono assolutamente rimanere celati, motivo per cui, alcuni di questi, in formato cartaceo, sono stati addirittura bruciati“.