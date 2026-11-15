Ponte sullo Stretto, Siviero: “da Gioia Tauro alle gole dell’Alcantara sarà spettacolo unico”. E il paragone con la Fata Morgana | INTERVISTA

“Human Bridges: Il ponte come gesto tecnico e atto umanistico“. Questo il tema dell’intervento dell’ing. Enzo Siviero che ha aperto la terza e ultima giornata dell’evento “Ponti: Infrastrutture, culture, comunità”. Un intervento riguardante l’aspetto umanistico dietro i ponti, l’aspetto emozionale, il sentimento che l’opera suscita ben oltre l’architettura e la sua funzione di collegamento.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Siviero ha ha rilanciato l’idea del “Ponte sullo Stretto di Messina con i grattacieli che io spero che verrà fatto. Prima di tutto deve essere fatto il Ponte. Io sono un grande fautore del Ponte, poi a Ponte finito magari cercheremo anche di realizzare questa grandissima opera che emotivamente metterà insieme Scilla e Cariddi che si daranno la mano sul Ponte”.

Siviero ha anche dato una sua personale interpretazione del fenomeno della Fata Morgana: “non è la città che esce dall’acqua, ma è il Ponte sullo Stretto che esce, perché è lì da mille anni, sta solo aspettando che qualcuno finalmente gli dia il via“.

Abbiamo chiesto al prof. Siviero perchè, mentre lui il Ponte lo umanizza, c’è chi fa il processo inverso, demonizzandolo. “Semplicemente perché è diventato un oggetto politico – ha dichiarato – e come tutte le cose politiche, o si va contro o si va a favore, non c’è discussione operativa, c’è semplicemente una contrapposizione ideologica che non fa bene a nessuno, perché anche chi è favorevole al Ponte della parte di Sinistra in questo periodo non si esprime e non esprimendosi naturalmente sembra che ci sia una opposizione potente sul Ponte che non c’è.

Io credo che bisogna però spostare l’interesse del Ponte non solo sull’oggetto ma sulle sue ricadute territoriali, socio-economiche prima di tutto si mette in sicurezza il territorio poi si costruiscono le metropolitane di superficie, la sistemazione delle strade e così via. E poi io penso che la polarità delle persone cambia, adesso c’è questa idea dell’Area dello Stretto che io trovo eccezionale, naturalmente, ma voglio dire che la condizione psicologica del Ponte si deve portare almeno fino a Gioia Tauro a nord e sotto verso Catania e naturalmente le gole dell’Alcantara e l’Etna, con Taormina.

Penso che tutto questo possa fare dell’Area dello stretto qualcosa di unico al mondo perché c’è la storia, il mito, le persone, la natura, il cibo e i vini, possiamo dirlo anche tranquillamente. Io mi sento quasi tra siciliano e calabrese ad onorem, nel senso che sono talmente vicino a questo mondo, a questa terra, che potrei quasi parlare mezzo siculo e mezzo calabrese“.