Il segretario provinciale del Partito democratico, Armando Hyerace, interviene sulle recenti dichiarazioni del sindaco di Messina Federico Basile a favore del Ponte sullo Stretto. Secondo il dirigente dem, il primo cittadino avrebbe scelto di allinearsi alle posizioni del centrodestra sull’opera, indicata come strategica per la città e per il Mezzogiorno. Hyerace sostiene che l’amministrazione dovrebbe concentrarsi innanzitutto sulle condizioni del territorio e sulle risposte da offrire ai cittadini. Nel suo intervento richiama in particolare lo stato della rete autostradale e provinciale, sottolineando le difficoltà che interessano i collegamenti tra comuni, frazioni e comunità dell’area metropolitana.

Il nodo della mobilità

Per il segretario del Pd, prima di guardare agli effetti futuri di una grande infrastruttura sarebbe necessario affrontare i problemi già presenti. La mobilità, osserva, rappresenta una difficoltà quotidiana per chi vive nel territorio e non può essere considerata soltanto una promessa legata a un’opera ancora da realizzare. Il tema sollevato da Hyerace riguarda anche il modello di sviluppo costruito negli ultimi anni. Dopo otto anni di amministrazione, considerando i periodi con a capo Cateno De Luca e Basile, il dirigente chiede quali risultati siano stati raggiunti sul fronte della crescita economica, del lavoro stabile e qualificato e delle opportunità per i giovani.

Turismo e prospettive economiche

Hyerace contesta inoltre l’idea che lo sviluppo possa essere affidato principalmente al turismo collegato ai grandi eventi. Il settore, afferma, costituisce una risorsa, ma non può sostituire una strategia capace di generare occupazione, investimenti e attività economiche durante tutto l’anno. Nel mirino finiscono anche le condizioni economiche e sociali della città, che secondo il segretario dem continua a occupare posizioni arretrate nelle classifiche sulla qualità della vita. La discussione sul Ponte, aggiunge, non dovrebbe diventare la risposta a ogni problema né oscurare la necessità di valutare i risultati ottenuti e le questioni ancora aperte.

La critica si chiude con un richiamo alla responsabilità politica dell’amministrazione. Per Hyerace, la credibilità di una proposta sul futuro di Messina si misura soprattutto attraverso un bilancio concreto delle azioni realizzate e un confronto serio sulle priorità di sviluppo, più che attraverso gli annunci legati alla grande opera.