Ponte sullo Stretto, Schlein e la solita ossessione contro l’opera: “un progetto inutile e dannoso, prenderemo i soldi da lì”

Elly Schlein parla di polizia, scuola, salari e sicurezza climatica, ma alla fine torna sempre sul Ponte sullo Stretto, definendolo "inutile e dannoso". Ancora una volta la grande infrastruttura tra Calabria e Sicilia diventa il bersaglio politico del centrosinistra

elly schlein ponte sullo stretto

Io credo che la protezione vada intesa in un senso ampio, certo c’è la sicurezza urbana, certo bisogna rafforzare i presidi delle forze dell’ordine. L’abbiamo fatto con una proposta di tutte le opposizioni per riportare subito in Italia gli 800 milioni buttati per quelle prigioni vuote in Albania e usarle per assumere più forze di polizia che mancano in tutta Italia”. Lo ha detto Elly Schlein con i leader del centrosinistra all’assemblea programmatica della Cgil.

Ma accanto a questo bisogna rafforzare i presidi educativi e sociali. L’altra grande vergogna della manovra è il taglio di altri 7000 insegnanti, un paese che non crede nella sua scuola è un paese che non crede nel suo futuro: dopo aver cacciato i bambini stranieri, stanno cacciando anche gli insegnanti e noi su questo dobbiamo essere molto chiari perché la svolta securitaria di quei decreti che abbiamo combattuto dice anche un’altra cosa e cioè che non serve a niente mettere i metal detector all’ingresso delle scuole se dentro non ci metti gli psicologi. Presidi sociali e culturali devono stare insieme e la sicurezza per noi è anche la sicurezza della casa”. ”Guardate anche in questa manovra non hanno rimesso il fondo affitto che aiutava migliaia di famiglie a evitare di rischiare uno sfratto. Al contempo, sicurezza per noi è quella del salario per cui abbiamo proposto il salario minimo ed è naturalmente anche la sicurezza quella climatica. E prenderemo i soldi da quell’inutilee dannoso progetto del ponte sullo stretto di Messina”.

Leggi altri articoli di Ponte sullo Stretto
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google