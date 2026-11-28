“Ci sono paesi dell’appennino dei coni montani, sindaco fa uscire lo spazzaneve quando serve, ci sono le isole dove a novembre si resta in pochi, dove si attende un traghetto in più, dove non ci sono medici di base. Non esistono territori di serie A e territori di serie B. L’Italia è una sola, lo dice la Costituzione”. Lo dice il segretario del Pd, Elly Schlein, all’assemblea dei sindaci dem a Verona. “Per questo ci batteremo contro quella schifezza di legge di Meloni e Calderoli che pretendono di dire quali comuni hanno diritto a essere considerati comuni montani e quali no“, aggiunge Schlein. “Abbiamo costruito una proposta di legge dall’ascolto delle aree interne, è una legge che chiede una cosa banale: non ci arrendiamo al declino delle aree interne che il governo ha messo nero su bianco. L’unico modo per contrastare lo spopolamento e’ portare i servizi nelle aree interne, pagare meglio medici e infermieri, gli insegnanti, sostenere l’agricoltura. In modo che le persone non se ne vadano. Quando ci chiedono dove prenderemo i soldi rispondiamo dal progetto del Ponte sullo Stretto: concentriamoci sulle misure che servono davvero, basta con la propaganda”.