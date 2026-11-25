Si accende il confronto politico a Messina sul completamento del porto di Tremestieri e sulle prospettive infrastrutturali della città. Cosimo Oteri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e in Consiglio metropolitano, replica alle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Alessandro Russo, rivendicando il risultato dell’incontro istituzionale che, secondo quanto riferito dall’esponente leghista, ha contribuito a sbloccare 12 milioni di euro per il completamento dell’opera.

“Le dichiarazioni del capogruppo del PD Alessandro Russo sono l’ennesima dimostrazione di un’opposizione che sembra aver smarrito la differenza tra fare politica e fare polemica. Ormai, per il Partito Democratico, qualsiasi iniziativa che produca risultati diventa propaganda, qualsiasi investimento diventa un sospetto e qualsiasi prospettiva di sviluppo merita una critica preventiva”, dichiara Oteri. “Russo liquida come «passerella romana» un incontro istituzionale che ha contribuito a sbloccare 12 milioni di euro per il completamento dei lavori del porto di Tremestieri. Una posizione che lascia francamente perplessi: evidentemente, per il PD, è preferibile una bella polemica a un finanziamento concreto per Messina”, evidenzia.

Porto di Tremestieri, Oteri sottolinea l’importanza strategica dell’opera

L’esponente della Lega evidenzia i benefici che il completamento dell’infrastruttura potrebbe garantire alla città, con particolare riferimento alla circolazione dei mezzi pesanti, alla sicurezza stradale e alla qualità della vita dei cittadini. “Vorrei ricordare al capogruppo democratico che il porto di Tremestieri non è un’invenzione propagandistica, ma un’opera strategica che la città aspetta da anni. Il suo completamento consentirà di trasferire fuori dal centro urbano il traffico dei mezzi pesanti, migliorando la sicurezza stradale, la qualità dell’aria e la vivibilità dei quartieri. E qui arriva il paradosso: il PD si riempie la bocca di ecologia, sicurezza e mobilità sostenibile, ma quando si lavora per realizzare un’infrastruttura che può contribuire concretamente a questi obiettivi, sembra dimenticarsene. Alessandro Russo dovrebbe spiegare ai messinesi se la sua idea di sviluppo consiste nel chiedere infrastrutture salvo poi contestare chi trova le risorse per realizzarle”, sottolinea.

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto e il futuro di Messina

Oteri interviene anche sulla questione del Ponte sullo Stretto, chiedendo un confronto incentrato sugli aspetti tecnici, economici e ambientali e sollecitando il Partito Democratico a formulare proposte concrete per lo sviluppo della città. “Da capogruppo della Lega ritengo che Messina abbia bisogno di una classe dirigente capace di guardare avanti, intercettare finanziamenti e trasformarli in opere. Il dibattito sul Ponte deve affrontare seriamente le questioni tecniche, economiche e ambientali, ma non può essere ostaggio di una contrarietà ideologica pregiudiziale. Al PD chiediamo meno contraddizioni e più proposte: quali soluzioni concrete mette in campo per liberare Messina dal traffico pesante, potenziare i collegamenti e creare nuove opportunità di sviluppo? Perché c’è una differenza sostanziale tra chi si limita a commentare le infrastrutture e chi lavora per realizzarle. E Messina, dopo decenni di ritardi, non può permettersi di restare ferma per soddisfare le convinzioni ideologiche di qualcuno. Noi scegliamo di lavorare per le opere, per gli investimenti e per il futuro della città. Ai cittadini lasciamo il giudizio sui risultati, non sulle polemiche”, conclude Oteri.