“Chi critica il progetto” del ponte sullo Stretto “dice che non si è mai fatto un ponte sospeso così lungo: tutto ciò che esiste ha avuto una prima volta, e questo progetto dovrebbe essere un esempio“. Così Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, società coinvolta nella progettazione del ponte sullo Stretto di Messina, a margine di Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. “La nuova ingegneria deve pianificare i prossimi 50 anni, come ci chiedono di fare all’estero, e non limitarsi a riparare il presente inseguendo le crisi del nostro territorio” ha poi aggiunto Lombardi.

“Oggi – ha commentato – le nostre infrastrutture non sono più in equilibrio con le azioni che le sollecitano. Lo vediamo tutti i giorni, vediamo eventi che chiamiamo estremi ma che estremi non sono, in quanto si verificano ogni tre/quattro anni invece di ogni centinaio. Evidentemente qualcosa è cambiato“. Secondo l’amministratore delegato “siamo in un nuovo mondo dove la soluzione è fare nuova ingegneria: monitorare per predire, predire per prevenire e quindi utilizzare intelligenza artificiale e algoritmi predittivi“. Per questo occorre “cambiare il nostro modo di pensare all’ingegneria. Abbiamo bisogno di prenderci cura delle nostre infrastrutture e di un’ingegneria che abbia a cuore il tema della sicurezza“.