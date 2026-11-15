Ponte sullo Stretto, Landini spara a zero contro il governo: “invece di spendere 13 miliardi, investiamoli nella scuola e nel diritto alla casa”

È un duro attacco quello del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nei confronti del governo e della legge di bilancio, accusata di penalizzare lavoratori, pensionati e soprattutto le nuove generazioni. In un’intervista al quotidiano la Repubblica, il leader sindacale definisce la manovra una vera e propria rapina ai danni dei cittadini e conferma lo sciopero generale del 20 novembre, con manifestazioni previste in 100 città italiane. “C’è qualcuno che sta rubando il futuro ai giovani. È proprio questo governo”, afferma Landini, spiegando le ragioni della mobilitazione. “Scioperare per il futuro vuol dire cambiare il presente”, aggiunge, rivendicando la necessità di modificare profondamente le priorità economiche e sociali dell’esecutivo.

Nel mirino del segretario della Cgil finisce anche il confronto tra governo e parti sociali a Palazzo Chigi, giudicato tardivo e privo di una reale possibilità di incidere sulle decisioni già assunte. “Incontri di quella natura sono incontri finti. Hai già deciso la manovra, l’hai depositata e il Parlamento la sta discutendo. Se vuoi fare un confronto, le parti sociali le chiami prima. Così è una presa in giro”, sostiene Landini.

Landini contro la manovra: “taglia scuola e sanità e favorisce la privatizzazione”

La critica del leader sindacale riguarda soprattutto la distribuzione delle risorse pubbliche e le scelte compiute dal governo in materia di welfare, istruzione e sanità. Landini definisce la legge di bilancio una “manovra elettorale” che “taglia la scuola, taglia la sanità e favorisce la privatizzazione”, contestando un’impostazione che, a suo giudizio, non risponde alle esigenze concrete delle famiglie e dei lavoratori. Particolarmente netta è la posizione sulle spese militari, considerate dal segretario della Cgil il simbolo delle priorità sbagliate dell’esecutivo. L’unica spesa vera che viene fatta è sulle armi. La sicurezza non è armarsi. La sicurezza è investire in tecnologia, nelle rinnovabili per essere autonomi sul piano energetico”, dichiara Landini, chiedendo di destinare maggiori risorse all’innovazione, alla transizione energetica e ai servizi essenziali.

Ponte sullo Stretto, Landini: “i 13 miliardi siano investiti nella scuola e nel diritto alla casa”

Tra i passaggi più significativi dell’intervista emerge anche la posizione di Landini sul Ponte sullo Stretto di Messina, infrastruttura per la quale il segretario della Cgil propone di utilizzare diversamente le risorse previste. “Invece di spendere 13 miliardi per il Ponte sullo Stretto, investiamoli nella scuola e nel diritto alla casa, perché chi studia non debba pagare gli affitti che ci sono oggi”, afferma il leader sindacale. Una presa di posizione che inserisce il progetto di collegamento stabile tra Calabria e Sicilia nel più ampio confronto sulle priorità della spesa pubblica, con Landini che indica nell’istruzione e nell’accesso all’abitazione due delle emergenze da affrontare per garantire migliori prospettive alle nuove generazioni.

Fisco, Landini accusa il governo: “30 miliardi di tasse in più per dipendenti e pensionati”

Un altro punto centrale delle contestazioni riguarda il sistema fiscale. Rispondendo alle critiche della maggioranza sulle proposte avanzate dalla Cgil, Landini ribalta le accuse e sostiene che siano state proprio le politiche del governo a penalizzare economicamente lavoratori dipendenti e pensionati. “La rapina la stanno facendo loro. E da anni. Dal 2022 al 2026, con il fiscal drag, hanno fatto pagare a dipendenti e pensionati 30 miliardi di tasse che non dovevano pagare”, afferma il segretario generale.

Secondo Landini, gli effetti del fiscal drag, cioè l’aumento della pressione fiscale determinato dalla crescita dei redditi nominali in un sistema di tassazione progressiva, avrebbero comportato un aggravio significativo per milioni di contribuenti. Da qui la proposta della Cgil di introdurre un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni, con l’obiettivo di reperire nuove risorse da destinare ai servizi pubblici e allo sviluppo economico. Non credo sia uno scandalo chiedere un contributo di solidarietà dell’1% alle 450mila persone più ricche del Paese. Vorrebbe dire avere 26 miliardi da investire nella sanità, nella scuola, per far ripartire le politiche industriali”, spiega Landini.

Pensioni, la Cgil chiede garanzie per i giovani e la piena rivalutazione degli assegni

Il giudizio del sindacato resta fortemente negativo anche sulle misure previdenziali contenute nella manovra. Landini contesta in particolare gli interventi sulla rivalutazione degli assegni e sull’età di accesso alla pensione. “Il governo taglia la rivalutazione per miliardi, aumenta l’età pensionabile e poi dice che qualche briciola sono disponibile a rimetterla a disposizione. È una presa in giro”, dichiara.

La Cgil chiede invece un cambiamento delle politiche previdenziali, a partire dall’introduzione di “una pensione di garanzia per i giovani e una indicizzazione piena degli assegni”. L’obiettivo indicato dal sindacato è quello di offrire maggiori tutele alle nuove generazioni, che rischiano di affrontare percorsi lavorativi discontinui e carriere contributive insufficienti a garantire trattamenti pensionistici adeguati.

Salari e contratti pirata, Landini chiede una legge sulla rappresentanza

Nell’intervista trova spazio anche il tema della tutela dei salari e del contrasto ai cosiddetti contratti pirata, ovvero gli accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni scarsamente rappresentative, spesso associati a condizioni economiche e normative peggiorative per i lavoratori. Richiamando l’accordo sulla rappresentanza sottoscritto con Confindustria, Landini sottolinea la necessità di un intervento legislativo che renda più efficace il sistema di contrattazione collettiva.

“È necessaria una legge di sostegno per dare validità generale al nostro accordo, garantire la misurazione della rappresentanza e cancellare i contratti pirata”, afferma il segretario della Cgil. Resta dunque confermata la mobilitazione del 20 novembre, con la quale il sindacato intende portare nelle piazze italiane le proprie rivendicazioni su fisco, pensioni, salari, scuola, sanità e politiche industriali. Una protesta che Landini presenta soprattutto come una battaglia per il futuro dei giovani e per una diversa distribuzione delle risorse pubbliche.