“Messina e Reggio Calabria dispongono di oltre 1000 posti letto nei due principali ospedali, oltre ad altre strutture. Un collegamento stabile potrebbe consentire una maggiore specializzazione delle strutture sanitarie e una migliore distribuzione dei pazienti tra le due sponde con una riduzione del 60% dei tempi di trasferimento di feriti e malati. A questo si aggiungerebbero la maggiore facilità di trasporto di farmaci, attrezzature e personale sanitario e la possibilità di coordinare meglio gli interventi di protezione civile e l’arrivo di risorse in caso di calamità”. E’ questo il post della pagina Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe avere importanti ricadute anche sul fronte sanitario, favorendo l’integrazione tra le strutture ospedaliere di Reggio Calabria e Messina. A evidenziarlo è la pagina “Ponte sullo Stretto di Messina”, che in un post sottolinea i potenziali benefici del collegamento stabile, dalla riduzione del 60% dei tempi di trasferimento di feriti e malati alla maggiore specializzazione degli ospedali, fino al miglioramento della logistica sanitaria e del coordinamento degli interventi di Protezione Civile in caso di calamità.