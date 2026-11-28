Il Ponte sullo Stretto come opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno, senza rinunciare alle tradizioni e alle eccellenze gastronomiche del territorio. Con un intervento che unisce riflessioni sulle prospettive infrastrutturali del Sud e una buona dose di ironia, Matteo Francilla, sindaco di Furci Siculo, prende posizione sulla realizzazione del collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria. Il primo cittadino del Comune della riviera ionica messinese sottolinea “l’importanza dell’opera per accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno”, evidenziando come “la realizzazione del Ponte non debba necessariamente comportare la rinuncia al fascino della traversata in traghetto e al tradizionale arancino consumato a bordo”.

Ponte sullo Stretto, Francilla: “è la svolta che serve per far correre davvero lo sviluppo”

Il sindaco di Furci Siculo esprime una posizione favorevole alla realizzazione della grande infrastruttura, individuando nel collegamento stabile tra Sicilia e Calabria uno strumento per migliorare la mobilità e ampliare le opportunità di crescita dell’intero Mezzogiorno. “Il Ponte sullo Stretto è la svolta che serve per far correre davvero lo sviluppo, i collegamenti e le opportunità del Sud: un’opera che guarda avanti, unisce e fa crescere.” Le parole di Francilla si inseriscono nel più ampio dibattito sul ruolo del Ponte sullo Stretto per lo sviluppo economico e turistico del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle opportunità che, secondo i sostenitori dell’infrastruttura, potrebbero derivare dal miglioramento dei collegamenti tra l’isola e il continente.

Ponte sullo Stretto e traghetti: per Francilla deve restare la libertà di scelta

Il sostegno alla realizzazione del Ponte non esclude, secondo il sindaco di Furci Siculo, la possibilità di continuare a usufruire dei collegamenti marittimi. Francilla pone infatti l’accento sulla libertà di scelta dei viaggiatori, distinguendo le esigenze di chi desidera attraversare rapidamente lo Stretto da quelle di chi preferisce vivere l’esperienza della traversata in traghetto. “Questo non toglie che resti sacrosanta la libertà di scelta… Chi vuole attraversare veloce sul ponte, si prenda il ponte, chi invece ha voglia del fascino del traghetto turistico e del rito irrinunciabile dell’arancino a bordo, è libero di farlo.” Nella prospettiva delineata dal primo cittadino, dunque, il collegamento stabile e il traghettamento turistico possono coesistere, rispondendo a differenti esigenze di mobilità e valorizzando al contempo le tradizioni del territorio.

Il Ponte sullo Stretto e l’arancino: la battuta del sindaco di Furci Siculo

A caratterizzare l’intervento di Francilla è soprattutto il riferimento ironico all’arancino, una delle eccellenze gastronomiche siciliane, da sempre associato anche all’esperienza della traversata dello Stretto di Messina. Il sindaco ha voluto rimarcare come lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione delle tradizioni locali non debbano essere necessariamente contrapposti, accompagnando la propria riflessione con una battuta in dialetto siciliano. “L’importante è che vadano avanti tutti e due: il Ponte sullo Stretto per il futuro e il nostro arancino, che resta un’eccellenza indiscussa! Altrimenti l’arancini vi purtati da casa e vi mangiati supra u ponti!”, ha evidenziato.

Da Furci Siculo a Messina, l’omaggio alle eccellenze gastronomiche del territorio

Nella parte conclusiva del suo intervento, Matteo Francilla ha rivolto un pensiero anche alle realtà locali, citando Furci Siculo, Mongiuffi Melia e Messina, accomunate dalla qualità dei loro arancini. “Tanto a Furci Siculo, Mongiuffi Melia, Messina e dintorni… i fannu boni. Buon fine settimana e buon pranzo a tutti”, conclude il sindaco. Un intervento dai toni scherzosi, ma dal messaggio politico e infrastrutturale chiaro: per Francilla il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opportunità per il futuro del Sud, senza che il progresso comporti necessariamente la rinuncia alle tradizioni, all’identità culturale e alle peculiarità gastronomiche del territorio.