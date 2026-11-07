Ponte sullo Stretto, il M5S contro il Governo: “la Corte dei Conti critica il progetto? La riformano a loro uso e consumo”

“Il ritiro di Altieri, dopo la sua nomina a presidente dell’Anac era ciò che volevamo ottenere, la nostra pressione ha prodotto il risultato sperato. Come M5s, avevamo preparato una lettera e l’avevamo inviata alla presidente del Consiglio, insieme agli altri partiti di minoranza di Camera e Senato, proprio per chiedere il ritiro della nomina”. Così il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini, in una intervista a QN. “Siamo davanti a uno schema che si ripete – ha aggiunto – con questo governo ci siamo abituati. La Corte dei Conti critica il ponte sullo Stretto? La riformano a loro uso e consumo. I giudici mettono i bastoni fra le ruote? Provano a fare la riforma della giustizia, poi sconfessata dal referendum. Per non parlare dell’Istituto di Vigilanza Rai che è arrivato a essere paralizzato fino a costringerci alle dimissioni. Ormai siamo al melonismo puro“.