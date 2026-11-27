Portare il dibattito sul Ponte sullo Stretto in Consiglio comunale a Messina, fare chiarezza sulle interlocuzioni istituzionali e definire una strategia condivisa per garantire a Messina i benefici legati alla realizzazione dell’opera. È stata depositata oggi, venerdì 27 novembre, la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale di Messina in seduta straordinaria e aperta. Primo firmatario dell’iniziativa è il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri, sostenuto dai rappresentanti degli altri gruppi di centrodestra.“Ringrazio i colleghi degli altri gruppi di centrodestra – dice Oteri – per aver condiviso e sostenuto questa richiesta. Su un tema come il Ponte non ci possono essere divisioni. Quando è in gioco il futuro di Messina, la città deve parlare con una sola voce”.

Ponte sullo Stretto, chiesto al sindaco Basile di riferire in Aula

Con l’iniziativa si chiede al sindaco Federico Basile di riferire in Aula sullo stato delle interlocuzioni istituzionali con il Governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stretto di Messina SpA, RFI, ANAS, CAS e Regione Siciliana. La richiesta punta inoltre a fare chiarezza sulla posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria e alla conferma dei 13 miliardi di euro stanziati. “Il Sindaco – ricorda Oteri – ha detto, e noi lo condividiamo, che il Ponte è un’opportunità non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione. Ora però non bastano le dichiarazioni di principio. Servono impegni concreti, atti formali e una strategia condivisa”.

Cantieri, espropri e opere propedeutiche: le richieste del centrodestra

Sono sette i punti al centro della richiesta di convocazione straordinaria. Oltre alle comunicazioni del sindaco e alla definizione della posizione dell’Amministrazione comunale, il confronto dovrà riguardare il cronoprogramma dei lavori, le aree di cantiere, gli espropri, la viabilità alternativa e gli impatti sui quartieri messinesi. Particolare attenzione viene riservata alle infrastrutture propedeutiche da realizzare prima dell’avvio dei cantieri del Ponte, con specifico riferimento ai collegamenti ferroviari, alla metropolitana di Messina, alla bretella autostradale, al raddoppio ferroviario, al nodo di Tremestieri e al risanamento. Tra gli argomenti da affrontare figurano anche il ruolo istituzionale del Comune di Messina nei tavoli decisionali e nella Conferenza di Servizi, le compensazioni ambientali, sociali, economiche e occupazionali e la votazione di una mozione di indirizzo al sindaco e alla Giunta comunale.

Oteri: “Messina deve avere garanzie, opere certe e un ruolo da protagonista”

Il capogruppo della Lega ha infine ribadito la necessità di accompagnare la realizzazione del Ponte sullo Stretto con impegni precisi nei confronti della città, affinché Messina possa beneficiare delle opportunità legate all’infrastruttura. “Messina non può perdere un’occasione storica, ma soprattutto non può subirne le conseguenze senza averne garantito i benefici. Se il Ponte è davvero un’opportunità – aggiunge Oteri – la città deve avere garanzie precise, opere certe, risorse adeguate e un ruolo da protagonista”.