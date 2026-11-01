Ponte sullo Stretto, Conte attacca il Governo e parla di “Manovra di Halloween”: “insistono con 13,5 miliardi per quest’opera fallita, anziché assumere insegnanti e bidelli”

Il leader del Movimento 5 Stelle boccia la Manovra 2027 e torna all'attacco del Ponte tra Calabria e Sicilia: propone di destinare all'edilizia scolastica le risorse previste per l'opera e denuncia i tagli a quasi 5mila insegnanti e 2mila dipendenti scolastici. “È la Manovra di Halloween, fa venire i brividi"

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È proprio la Manovra di Halloween: da quel che sta venendo fuori fa venire i brividi. Mentre si mettono 14 miliardi in più nel biennio per armi e difesa si taglia su tutto: scuole, rivalutazione delle pensioni. La sanità riceverà la metà dei fondi necessari richiesti dalle Regioni e dallo stesso Ministro“. Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. “Uno dei capitoli per noi più dolorosi oltre al nulla su stipendi e potere d’acquisto – prosegue – è quello che leggiamo sulla scuola. A più riprese abbiamo proposto di progettare 13,5 miliardi di investimenti, fermi sull’ormai fallito progetto del Ponte sullo Stretto, per metterli sugli istituti scolastici, aumentando spazi e servizi per i nostri ragazzi. Loro invece tagliano oltre 7mila posti: quasi 5mila insegnanti e 2mila tra amministrativi e collaboratori scolastici. Fortunatamente questa Legge di Bilancio è l’ultima per loro. È tempo di mandarli a casa“, conclude.

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