di Saverio Spinelli – Tra le diverse soluzioni prospettate per unire le due sponde dello Stretto, negli anni ’90 venne fuori una soluzione assolutamente fuori dagli schemi: quella del “ponte sommergibile”. Quel ponte fu chiamato “sommergibile” perché pur stando immerso nell’acqua, in caso di emergenza, poteva riemergere! Senza dubbio una soluzione inedita ed assai fantasiosa ma come, peraltro, furono tutte le invenzioni concepite – ed alcune anche realizzate – da quella persona straordinaria che si chiamava Giulio Cambiuzzi.

Il Ponte ipotizzato era in effetti un ponte di Archimede, cioè una struttura subacquea sostenuta dalla spinta idrostatica cui è sottoposto un corpo immerso in un liquido: un grande tubo con dentro due corsie autostradali e una linea ferroviaria, ancorato sul fondo del mare con dei vincoli che, al bisogno, potevano essere disattivati, consentendo al manufatto di riemergere automaticamente. Il progetto fu presentato durante un evento organizzato a Milano, all’hotel Michelangelo e che all’epoca ebbe una certa eco sulla stampa, nonché negli ambienti politici, presso cui Cambiuzzi cercava di tanto in tanto di trovare attenzione.

La fabbrica dei ponti

Un aspetto peculiare di quell’idea era il fatto che il “ponte” avrebbe dovuto avere una struttura modulare e che, per costruirlo, si sarebbe dovuto creare prima di tutto una fabbrica ad hoc, in quanto le varie parti dell’opera avrebbero richiesto impianti di produzione specifici.

Perciò Cambiuzzi ipotizzava la realizzazione di uno stabilimento industriale di produzione – la fabbrica dei ponti- appunto e che questo lo si sarebbe potuto ubicare a Gioia Tauro, nelle vicinanze dello Stretto, da cui sarebbero poi partiti, via mare, i vari moduli da assemblarsi in loco, nello Stretto, ma anche altrove. Si, perché, a quel punto, quella soluzione avrebbe potuto rappresentare uno standard per l’attraversamento di bracci di mare, ovunque ubicati.

Quella soluzione visionaria rappresentava un unicum nel campo dell’ingegneria e se, da una parte, intendeva superare alcune criticità, dall’altra, in verità, bisogna anche dire che tuttavia ne presentava delle altre.

Il talento di Giulio Cambiuzzi

Ma lo scopo di questo articolo non è quello di aprire un dibattito tecnico sul Ponte di oggi e quello di allora, bensì quello di rendere merito a Giulio Cambiuzzi, un uomo di certo eccentrico, ma dotato di un talento straordinario, che pensava fuori dagli schemi e la cui idea del ponte sommergibile fu solo una tra le tante.

Quando lo conobbi – erano i primi anni ’80 – Cambiuzzi si dedicava a vari progetti nel settore degli impianti per la produzione di laterizi. In quel contesto, qualche anno prima, aveva realizzato la “Robota” un prototipo di robot (!) che manipolava i laterizi appena trafilati. Bisogna dire subito che Cambiuzzi se, come tecnico, era eccezionale, come imprenditore, non era il massimo, anzi era proprio una frana e quell’esperienza da costruttore andò male. D’altra parte, l’esperienza mi ha insegnato che ai geni, così come la natura dà loro un talento eccezionale, quella stessa natura, molto spesso, li priva di senso pratico e/o di capacità di gestire proficuamente le proprie doti.

Indubbia era la capacità di Cambiuzzi di vedere dove tutti gli altri non ne erano capaci: quando vedeva un sistema meccanico per la prima volta, si soffermava sempre per scoprire come funzionava, in pochi minuti ne coglieva i dettagli e subito dopo gli veniva l’idea di come poterlo migliorare.

Un giorno, una grande azienda, leader mondiale del settore dell’impiantistica per la produzione dei laterizi e delle tegole, pur di averlo con sé, gli fece un’allettante proposta di lavoro. Ma Giulio Cambiuzzi era particolare legato alla sua città, Imola; o forse, ancor di più, temeva che fuori dal suo ambiente non avrebbe più trovato l’ispirazione che invece lo accompagnò sempre nella sua vita. Allora i capi di quell’azienda, pur di averlo, gli fecero una proposta, una di quelle che non si potevano rifiutare e che infatti Cambiuzzi accettò: gli aprirono un ufficio tecnico a Imola e proprio accanto a casa sua.

Inoltre, dato che Cambiuzzi era superstizioso e non voleva lavorare il venerdì, accettarono il fatto che non si lavorasse quel giorno. La sede imolese di quell’azienda adottò infatti la settimana cortissima, cioè dal lunedì al giovedì. Apro una parentesi. La superstizione di Cambiuzzi io la scoprì una sera: ricordo che eravamo a cena con un cliente e stavamo per chiudere una trattativa per la vendita di un impianto – era di giovedì – quando lui improvvisamente si alzò dalla tavola, ci salutò e se ne andò in albergo, lasciandoci tutti increduli: si era fatta la mezzanotte e quindi era ormai venerdì!

Cambiuzzi era uno spirito libero e nessuno riuscì mai ad imbrigliarlo. Infatti, non resistette molto a fare l’impiegato e si rimise in proprio.

Le invenzioni di Cambiuzzi

Cambiuzzi chiamava le sue invenzioni con nomi fantasiosi ed in linea con la sua creatività ed il senso dell’umorismo che lo contraddistingueva. Svariati furono inoltre i brevetti da lui depositi. Oltre alla Robota, una delle sue “creature” fu il “Vulcano” uno scambiatore di calore progettato per recuperare il calore dei fumi di combustione prodotte dai forni per la produzione dei laterizi. Ne costruì diversi esemplari, che vennero installati in stabilimenti sparsi in più parti d’Italia. Però, dopo poco tempo, si evidenziarono delle criticità nelle macchine vendute, a causa della corrosione delle piastre scambiatrici. Infatti, allora quasi tutte le fornaci non utilizzavano ancora il metano, ma l’olio combustibile denso, che aveva un alto tenore di zolfo. E così anche quella ulteriore esperienza finì male.

Cambiuzzi creò poi il “Pellicano”, un sistema per la raccolta ed il riciclo dei rifiuti urbani, da sottoporre alle amministrazioni pubbliche e poi ancora il “Plinter” un laterizio rettificato che avrebbe semplificato la tecnica delle costruzioni edili. Gli ultimi tempi Cambiuzzi stata lavorando al progetto di un drone aereo, e ciò quando ai droni nessuno ancora ci pensava. D’altra parte, lui stesso, quando me ne parlò e mi mostro i disegni, lo definì “un elicottero portatile”.

La resa dei conti

Cambiuzzi diede il suo contributo anche all’editoria tecnica. E ciò lo fece con un’opera monumentale “La Resa dei Conti” pubblicata nel 1990, dopo anni di lavoro intensissimo: due grossi libri in cui è condensata buona parte della meccanica e della scienza delle costruzioni e il tutto – e questa è l’originalità del lavoro – sotto forma di abachi, perché, mi disse, pensando alle finalità che lo avevano ispirato, “chiunque, anche senza avere studiato e con il solo aiuto di un righello, sia in grado di dimensionare una trave come, per esempio, potrebbe fare un macellaio che vuole appendervi un quarto di bue”. “La Resa dei Conti” oggi è una rarità bibliografica e io sono orgogliosamente uno dei pochi che la possiedono, corredata di dedica. Anche quell’opera fu tuttavia un altro fiasco commerciale, in quanto l’informatica era orami esplosa e cominciavano a circolare e diffondersi i vari programmi di calcolo.

La SIRPROGETTI

Cambiuzzi continuò a lavorare nel suo ufficio di Imola, accanto a casa sua, stavolta da solo, a parte la sorella che gli curava la parte amministrativa. I progetti uscivano con la firma SIRPROGETTI, società che ufficialmente aveva tre sedi ma che, di fatto, aveva probabilmente solo l’ufficio di Imola e forse lui solo come addetto. Non ho mai capito come facesse a produrre tutti quei progetti, tra cui appunto quello del Ponte sommergibile, praticamente da solo.

L’uomo Cambiuzzi

Giulio Cambiuzzi aveva un’umanità incredibile, che rasentava l’ingenuità. Ricordo quando una volta, avendo fatto benzina e avendogli io fatto notare che aveva ricevuto 10.000 lire in meno di resto, riferendosi al benzinaio, mi disse: “lascia stare, anche lui deve pur vivere”. Aveva tanti amici e tanta gente che lo stimava, anche se, appresso a lui, molti ci avevano spesso rimesso dei soldi. Molti dei suoi amici stavano in Calabria, tanto che, nei momenti difficili, ad essi si rivolgeva. Una volta, in occasione di una delle sue sortite per far visita agli amici calabresi, quando fu l’ora di ripartire, mi accorsi che era in maniche di camicia: mi disse che aveva perso la giacca, lasciata chissà dove. Anche questo era Giulio Cambiuzzi! Gli diedi un mio giubbotto, che naturalmente gli stava stretto, essendo lui perennemente in sovrappeso e poi lo accompagnai alla stazione. L’indomani, arrivato a casa, mi telefonò e mi disse: “meno male che mi hai dato quel giubbotto, altrimenti sarei morto per il freddo durante il viaggio”.

Un giorno – forse l’ultima volta che lo vidi – ero andato a trovarlo a Imola – gli chiesi come vivesse. Lui mi rispose: “tanta gente mi chiede di inventargli qualcosa e io gliela faccio”. Non posso concludere questo articolo senza evidenziare che Giulio Cambiuzzi era il più formidabile raccontare di barzellette mai visto e, durante le sue estemporanee performance all’aperto o in luoghi pubblici, si formava sempre una folla incredibile.

Altra sua abilità erano i giochi di prestigio: quando lo portavo a cena casa mia, faceva impazzire i miei figli, che allora erano bambini. Una sera eravamo in un ristorante di Reggio e, nel dopo cena, Giulio aveva dilettato i presenti con alcuni dei suoi giochi di prestigio più eclatanti, uno dei quali, su richiesta del proprietario del locale, ripeté più volte. Dopo l’ennesima ripetizione questo, andò alla porta del locale, la chiuse a chiave, tornò al nostro tavolo e. rivolgendosi a lui, disse: “lei non se ne va se prima non mi dice come ha fatto!”

Cambiuzzi non era sposato. Un giorno – eravamo ormai negli anni 2000 – mi svelò che aveva scoperto casualmente di avere una figlia.

La circostanza era venuta fuori in modo rocambolesco. Aveva partecipato ad un convegno in Romania e l’interprete che gli avevano affidato era una bella ragazza che, ad un certo punto gli disse: “io non ha mai conosciuto mio padre; so solo che era di Bologna”. A seguito degli approfondimenti successivi Cambiuzzi scoprì di essere proprio lui quell’uomo.

Oggi, chi fa una ricerca sulla Rete, troverà che Giulio Cambiuzzi fu “un progettista e ingegnere italiano noto principalmente per l’editoria tecnica e i suoi progetti di ingegneria civile”.

Il bello è che Cambiuzzi non era nemmeno laureato!

Purtroppo, non c’è più.