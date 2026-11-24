Il Ponte sullo Stretto di Messina “è stato deciso dal Parlamento come opera infrastrutturale strategica” e “si può realizzare. A prescindere da ogni posizione politica, l’obiettivo dovrebbe essere quello di farlo bene, e di farlo presto perché il tempo ha un costo, nessuno lo regala“. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina SpA, Pietro Ciucci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. La procedura per realizzare il Ponte “è molto complessa e articolata come definito dal decreto di marzo 2026, per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti che hanno portato alla negazione del visto di registrazione della delibera CIPESS“, ricorda Ciucci.