Cateno De Luca ribadisce il proprio sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto ma prende le distanze dalle attuali modalità di finanziamento dell’opera. Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina affronta il tema in un’intervista rilasciata a Capitalist, a firma di Daniela Salemi, nella quale analizza anche le prospettive economiche del Mezzogiorno, le difficoltà finanziarie dei Comuni, il PNRR e i rapporti politici con il centrodestra. La posizione di De Luca sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria è netta: il Ponte rappresenta, nella sua visione, un’infrastruttura strategica non soltanto per il Sud, ma per l’intero Paese e per l’Europa. La contrarietà riguarda invece “la scelta di utilizzare risorse destinate allo sviluppo e alla coesione territoriale per finanziare l’opera”.

Ponte sullo Stretto, Cateno De Luca ribadisce il sì all’opera

“Sono sempre stato favorevole al Ponte, fin dalla manifestazione di Roma del settembre 2006”, afferma il leader di Sud chiama Nord nell’intervista a Capitalist. De Luca richiama quindi la necessità di recuperare una dimensione europea del progetto, ricordando il ruolo attribuito al collegamento stabile nel corridoio transeuropeo Berlino-Palermo e l’impostazione che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata interrotta dal Governo Monti nel 2012. Per il sindaco di Taormina, “l’opera non dovrebbe essere considerata una questione esclusivamente meridionale. La sua rilevanza riguarderebbe l’intero sistema nazionale dei trasporti e il collegamento dell’Europa con il Mediterraneo e il continente africano”.

De Luca contrario all’utilizzo dei fondi FSC per il Ponte: l’alternativa dei finanziamenti europei e privati

“Sono fortemente contrario all’attuale finanziamento del ponte sullo Stretto con il Fondo Sviluppo e Coesione”, precisa De Luca. La distinzione è quindi tra la valutazione favorevole alla realizzazione del collegamento stabile e il giudizio negativo sul modello finanziario adottato. Il sostegno al Ponte, dunque, non equivale a un’approvazione incondizionata dell’attuale percorso finanziario. Per De Luca, “il progetto deve essere affrontato tenendo conto della sua dimensione strategica e della necessità di non sottrarre risorse che, nella sua impostazione, dovrebbero sostenere altri interventi di sviluppo in Sicilia e nel Mezzogiorno”.