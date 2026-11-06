Ponte sullo Stretto, anche AVS grida al complotto sulla nomina all’Anac: “serve a impedire nuovi problemi?”. De Cristofaro alimenta i sospetti

“Non si era mai visto un ex parlamentare nominato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con il governo Meloni anche questo record è superato. Visto che l’Anac ha più volte denunciato opacità e criticità dell’iter del Ponte sullo Stretto, la nomina del leghista Altieri a presidente serve ad impedire nuovi problemi in futuro? È gravissima la lottizzazione di un’autorità di garanzia che dovrebbe invece, proprio per la delicatezza dei suoi compiti, rimanere neutrale. L’occupazione politica è la cifra di Giorgia Meloni“. Lo afferma il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.