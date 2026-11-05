Ponte sullo Stretto, Ambrosetti presenta uno studio sui benefici dell’opera: appuntamento a Roma il 23 novembre

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito nazionale, questa volta con un appuntamento dedicato soprattutto alle sue prospettive economiche e strategiche. Il prossimo 23 novembre 2026, a Roma, The European House – Ambrosetti (TEHA) presenterà uno studio sui benefici che potrebbero derivare dalla realizzazione dell’infrastruttura destinata a collegare stabilmente Calabria e Sicilia. Un’iniziativa che porterà il confronto sull’opera nella sede del CNEL, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e finanziario.

L’evento, intitolato “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, si propone di approfondire il ruolo che il collegamento stabile attraverso lo Stretto potrebbe assumere nello sviluppo dei territori e nella competitività dell’intero Paese. Al centro dell’incontro ci sarà una ricerca realizzata da TEHA, i cui risultati saranno illustrati proprio in occasione dell’appuntamento romano.

Ponte sullo Stretto, il nuovo studio Ambrosetti sui benefici economici e infrastrutturali

Il principale elemento di interesse dell’iniziativa sarà la presentazione dello studio di The European House – Ambrosetti, dedicato alle potenziali ricadute della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto anticipato nella presentazione ufficiale dell’evento, la ricerca prenderà in esame tre grandi dimensioni: economia, infrastrutture e strategia. L’obiettivo sarà approfondire il valore che il nuovo collegamento potrebbe generare non soltanto per le due regioni direttamente interessate, ma anche per lo sviluppo del sistema economico nazionale. Non sono ancora stati resi pubblici, nella pagina di presentazione dell’incontro, i risultati quantitativi della ricerca. Sarà dunque il 23 novembre l’occasione per conoscere nel dettaglio le valutazioni elaborate dagli analisti e gli elementi su cui si baseranno le conclusioni dello studio.

Calabria e Sicilia al centro del confronto sul futuro delle infrastrutture

Il collegamento stabile tra Reggio Calabria e Messina rappresenta uno dei temi infrastrutturali più discussi del Paese. La prospettiva di unire le due sponde dello Stretto attraverso un’infrastruttura permanente porta con sé interrogativi che vanno ben oltre la realizzazione materiale del Ponte. Tra le questioni più rilevanti figurano il rapporto tra nuove infrastrutture e crescita economica, il miglioramento dei collegamenti, la competitività dei territori e la capacità di valorizzare gli investimenti attraverso una rete di trasporti efficiente.

In questo quadro, il confronto promosso da TEHA assume particolare interesse per Calabria e Sicilia, territori direttamente coinvolti nel progetto e nelle sue possibili conseguenze economiche e infrastrutturali. La presentazione dello studio offrirà l’opportunità di esaminare queste prospettive attraverso una specifica analisi, distinguendo le potenzialità attribuite all’opera dai benefici che potranno essere effettivamente dimostrati e quantificati.

Il Ponte sullo Stretto e la competitività dell’Italia: il confronto tra istituzioni e imprese

L’appuntamento non sarà dedicato esclusivamente alla presentazione della ricerca. La giornata prevede infatti un confronto tra esperti, rappresentanti istituzionali, mondo imprenditoriale e finanziario, insieme ad altri soggetti interessati agli sviluppi del progetto. Il dibattito riguarderà le possibili conseguenze della realizzazione del Ponte sulla crescita economica, sulla competitività e sullo sviluppo del Paese, con particolare attenzione ai territori direttamente attraversati dal futuro collegamento. La scelta di coinvolgere diversi interlocutori conferisce all’iniziativa una dimensione nazionale. Il Ponte sullo Stretto sarà infatti affrontato come una questione che interessa non soltanto la mobilità tra due regioni, ma anche le prospettive di sviluppo dell’Italia e del suo sistema infrastrutturale.

Studio Ambrosetti sul Ponte: perché la presentazione del 23 novembre sarà importante

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro sarà la possibilità di conoscere una nuova analisi dedicata agli effetti economici e strategici dell’infrastruttura. Il dibattito sul Ponte tra Calabria e Sicilia è da tempo caratterizzato da posizioni differenti, soprattutto rispetto ai costi dell’intervento, alle priorità infrastrutturali e ai benefici attesi. Per questo motivo, la disponibilità di studi e valutazioni rappresenta un elemento utile per approfondire il confronto sulla base di dati e metodologie verificabili.

La ricerca di TEHA sarà quindi particolarmente interessante per comprendere quali ricadute vengono associate alla costruzione del collegamento stabile e attraverso quali elementi di analisi tali effetti siano stati valutati. Resterà fondamentale distinguere le stime e gli scenari previsionali dai risultati concretamente raggiunti, così da consentire un confronto informato sulle opportunità e sulle condizioni necessarie per valorizzare l’investimento.

Ponte sullo Stretto, evento al CNEL di Roma il 23 novembre: come partecipare

La presentazione si terrà lunedì 23 novembre 2026, dalle 14:30 alle 18:00, presso Villa Lubin, sede del CNEL, all’interno del Parco di Villa Borghese, in viale David Lubin 2, a Roma. La partecipazione è prevista in modalità ibrida, con la possibilità di seguire l’evento sia in presenza sia online. Il prossimo 23 novembre sarà dunque un nuovo momento di approfondimento per il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina. Con la presentazione dello studio Ambrosetti, il confronto si concentrerà sulle prospettive di sviluppo economico e infrastrutturale legate all’opera, riportando al centro della discussione nazionale il rapporto tra investimenti, territori e competitività.