Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, ingegneri, urbanisti ed esperti per approfondire le opportunità legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 10:00, nella sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria, si terrà il convegno “Il Ponte sullo Stretto: vantaggi, svantaggi, prospettive”, organizzato dall’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria. L’iniziativa, che ha finalità di studio e approfondimento, gode del patrocinio degli Ordini professionali provinciali e regionali degli agronomi, degli architetti, dei geologi e degli ingegneri. Il programma prevede i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, del presidente del Coordinamento nazionale delle Associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali Enzo Cappello, del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, del sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e dei presidenti degli Ordini professionali provinciali e regionali. A introdurre i lavori sarà Ernesto Funaro, presidente dell’associazione promotrice.

Ponte sullo Stretto, le relazioni degli esperti

Il convegno approfondirà diversi aspetti della grande opera, dalle prospettive di sviluppo dell’area dello Stretto alle questioni tecniche e infrastrutturali. Aurelio Misiti, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, interverrà sul tema “Il Ponte di Messina e la Città Metropolitana dello Stretto”, mentre Paolo Veltri, già preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, affronterà l’argomento “Il Ponte sullo Stretto: dubbi e perplessità”. Domenico Passarelli, docente di Urbanistica e presidente dell’INU Calabria, parlerà de “Il Ponte tra assetto del territorio e sistema infrastrutturale”, mentre Roberto Di Maria, ingegnere trasportista ed editore del blog Sicilia in progress, interverrà sul tema “Ponte e territorio: un rapporto difficile”. Spazio anche al contributo di Mario Cavaleri, giornalista, scrittore e autore del volume “Il Ponte che verrà”, con la relazione “Tra realismo e progettualità”, e di Lodovico Corigliano, ingegnere strutturista che ha partecipato alla progettazione dell’opera, con un intervento dal titolo “Genesi e motivazioni della progettazione di un’opera unica al mondo”.

Lo sviluppo del Sud, le aree interne e i collegamenti con la fascia ionica

Tra gli interventi programmati figurano quelli di Vincenzo Pisano, vicepresidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, sul tema “Il Ponte sullo Stretto, un’opportunità per lo sviluppo del Sud”, e di Antonio Barillaro, sindaco di San Giovanni di Gerace e presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, che approfondirà il rapporto tra le aree interne e la fruizione del Ponte. Particolare attenzione sarà riservata anche ai collegamenti infrastrutturali con la fascia ionica, attraverso l’intervento di Salvatore Zoccali, tesoriere dell’associazione, dal titolo “Il Ponte sullo Stretto e la connessione col territorio: quanto deve aspettare la zona ionica?”. Giovanni Nucera, componente dell’Ufficio di Presidenza dell’associazione, interverrà invece sul tema “Il Ponte sullo Stretto: fra Rinascimento e Risorgimento Italico”. A moderare i lavori sarà il giornalista Giorgio Neri.