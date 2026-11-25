“Le stime dello studio The European House – Ambrosetti sul Ponte sullo Stretto riportano al centro una questione decisiva per Villa San Giovanni e per l’intero Mezzogiorno: la continuità dei collegamenti tra Calabria e Sicilia è una condizione concreta per integrare territori, reti di trasporto e attività produttive. Secondo l’analisi TEHA, considerando la costruzione e i primi trent’anni di gestione, l’opera e i collegamenti connessi potrebbero attivare circa 146 miliardi di euro di PIL aggiuntivo e sostenere complessivamente circa 853.000 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno nell’intero periodo. Si tratta di stime modellistiche riferite al sistema nazionale e al ciclo di vita considerato, non di valori riferibili al solo Comune. Lo studio prospetta inoltre una riduzione media del 38% dei costi di trasporto delle merci e un incremento del 47,6% dei passeggeri locali tra Reggio Calabria e Messina, grazie al collegamento ferroviario metropolitano”. Lo afferma in una nota il Capogruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni, Dott. Marco Santoro.

“Per Villa San Giovanni il Ponte significa poter trasformare la propria posizione geografica in una funzione strategica: non soltanto luogo di attraversamento, ma nodo di connessione tra ferrovia, strada, portualità e servizi. I benefici per il territorio dipenderanno anche dal completamento e dal coordinamento delle infrastrutture di accesso, delle reti ferroviarie e stradali e dei collegamenti metropolitani. È in questa integrazione che si gioca la possibilità di rafforzare l’economia locale, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro”, continua Santoro.

“Le ricadute indicate dallo studio riguardano anche la logistica e il turismo. L’integrazione del sistema portuale di Gioia Tauro e Augusta con la rete ferroviaria potrebbe accrescere la capacità del Mezzogiorno di intercettare traffici commerciali mediterranei; per Calabria e Sicilia sono inoltre stimati circa 840.000 turisti aggiuntivi all’anno. Perché questo potenziale si traduca in sviluppo diffuso, l’opera dovrà procedere insieme ai collegamenti complementari e a una programmazione capace di coinvolgere imprese, università e comunità locali”.

Santoro esprime inoltre “apprezzamento per l’intervento del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, al convegno sul Ponte tenutosi a Roma, nella sede del CNEL. “Ha richiamato con determinazione la necessità di guardare allo Stretto come a un’area integrata, collegando il Ponte alla mobilità, all’alta velocità, ai porti e alle potenzialità di Reggio Calabria. È un contributo importante al confronto sul futuro dell’intero territorio e sulla cooperazione tra le città dello Stretto.”

“La realizzazione dell’opera e dei cantieri deve però mettere al primo posto le persone che vivono e lavorano nei territori interessati. I cittadini non possono essere lasciati soli di fronte a espropri, lavori e disagi: prima dell’avvio degli interventi occorrono informazione chiara e tempestiva, ascolto effettivo, garanzie sulle abitazioni e sulle attività economiche, indennizzi adeguati, soluzioni per la viabilità e l’accessibilità e misure per ridurre rumori, polveri e interruzioni dei servizi. Chiediamo che ogni fase sia accompagnata da un confronto costante con residenti, imprese e amministrazioni locali, e che le tutele siano definite e rese operative prima che i lavori incidano sulla vita quotidiana delle comunità.”

È una prospettiva che Santoro aveva già posto al centro, insieme a Rocco La Valle, nel volume “Uno sviluppo impedito. Alla Calabria e alla Sicilia… e al Sud Italia”, presentato con grande successo al Salone Internazionale del Libro di Torino. In quell’occasione gli autori richiamarono il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno e la necessità di considerare in modo congiunto il Ponte, l’alta velocità, il sistema portuale di Gioia Tauro e il completamento dei collegamenti stradali. “Lo studio TEHA offre oggi una quantificazione di una visione già allora sostenuta: il Ponte può essere il tassello che ricuce la discontinuità dello Stretto e mette in rete interventi e risorse, con ricadute potenziali sull’intera area e sul Sud Italia” conclude Santoro.