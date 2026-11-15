Polistena, un Emporio Solidale per aiutare le famiglie in difficoltà: la proposta

Un piccolo supermercato nel quale le famiglie in difficoltà economica possano scegliere gratuitamente generi alimentari, prodotti per l’infanzia, materiale scolastico e altri beni indispensabili, utilizzando una tessera personale con un credito mensile in punti. È l’idea alla base dell’Emporio Solidale di Polistena, il progetto proposto da Cesare Laruffa, cofondatore dell’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, con l’obiettivo di trasformare le iniziative occasionali di beneficenza in un servizio stabile, organizzato e continuativo. La proposta punta a coinvolgere istituzioni, servizi sociali, associazioni, volontari e attività economiche del territorio, costruendo una rete capace di rispondere alle necessità quotidiane delle persone che attraversano situazioni di fragilità economica e sociale. Non soltanto distribuzione di pacchi alimentari, dunque, ma un sistema di sostegno più ampio, nel quale la possibilità di scegliere autonomamente i prodotti necessari diventi un elemento centrale dell’assistenza alle famiglie.

“Le raccolte alimentari, l’impegno delle associazioni e la straordinaria generosità di tanti cittadini e imprenditori dimostrano quanto sia grande il cuore della nostra Polistena. Credo, tuttavia, che sia arrivato il momento di compiere un ulteriore passo in avanti: trasformare questa generosità in un progetto strutturato, capace di offrire risposte concrete, continuative e organizzate alle famiglie del nostro territorio”, dichiara Laruffa, sottolineando la necessità di valorizzare le esperienze di solidarietà già presenti in città attraverso un’organizzazione permanente.

Come funzionerebbe l’Emporio Solidale di Polistena

Il progetto prevede l’individuazione di una struttura accogliente e funzionale, organizzata secondo il modello di un piccolo supermercato, con scaffalature, magazzini, spazi di conservazione e aree dedicate alle diverse categorie merceologiche. L’Emporio dovrebbe diventare un punto di riferimento per le famiglie beneficiarie, garantendo gratuitamente prodotti freschi, confezionati e a lunga conservazione, insieme ai principali beni di prima necessità. Una particolare attenzione sarebbe riservata alle spese che incidono sul bilancio familiare, a partire dall’istruzione dei figli: tra i prodotti disponibili potrebbero figurare quaderni, penne, colori, zaini e altri articoli didattici. Il servizio comprenderebbe inoltre pannolini, salviettine e prodotti per la cura dei neonati e dei bambini, oltre a detergenti, saponi, shampoo, dentifrici e articoli per l’igiene personale. La proposta contempla anche la possibilità di garantire occhiali e farmaci da banco attraverso convenzioni con ottici, farmacie e operatori autorizzati, nel rispetto delle normative vigenti. Ulteriori beni essenziali potrebbero essere individuati in base alle effettive necessità delle famiglie assistite, così da adattare il servizio ai bisogni della comunità.

“Le difficoltà di una famiglia non si fermano alla spesa alimentare. Pensiamo a un genitore che deve acquistare il materiale scolastico per i propri figli, a una mamma che necessita di pannolini e prodotti per il suo bambino, a un anziano che ha bisogno di un paio di occhiali o a chi incontra difficoltà anche nell’acquisto di un semplice farmaco da banco. Sono esigenze quotidiane che, per tante persone, possono rappresentare sacrifici importanti. Una comunità attenta deve essere capace di riconoscere anche questi bisogni, spesso silenziosi, e costruire strumenti concreti per affrontarli”, sottolinea Laruffa, spiegando le ragioni della scelta di ampliare il progetto oltre la tradizionale assistenza alimentare.

Una Card Solidale gratuita per scegliere i prodotti necessari

Tra gli aspetti più significativi della proposta figura l’introduzione di una Card Solidale, una tessera personale e gratuita destinata alle famiglie aventi diritto, individuate attraverso criteri economici e sociali trasparenti, con il coinvolgimento dei servizi sociali comunali. Il sistema ipotizzato prevede l’assegnazione di un credito mensile espresso in punti, proporzionato alla composizione del nucleo familiare e alle effettive condizioni di necessità. Ogni famiglia potrebbe così accedere all’Emporio e scegliere autonomamente, senza effettuare alcun pagamento, i prodotti maggiormente rispondenti alle proprie esigenze. A differenza della distribuzione di pacchi preconfezionati, il meccanismo consentirebbe di tenere conto delle abitudini personali, della composizione familiare e delle necessità specifiche dei beneficiari. La Card potrebbe inoltre essere integrata con convenzioni presso esercizi autorizzati, per permettere l’accesso a particolari beni e servizi non direttamente disponibili nella struttura, ampliando le possibilità di sostegno offerte dal progetto.

“La Card Solidale rappresenta uno degli aspetti più importanti di questa proposta, perché introduce un principio fondamentale: la dignità di poter scegliere. Non più soltanto un pacco alimentare preconfezionato, ma la possibilità di individuare autonomamente i prodotti necessari alla propria famiglia, nel rispetto della riservatezza, delle abitudini e delle esigenze personali. La solidarietà non deve essere vissuta come una concessione, ma come un’espressione concreta di attenzione e responsabilità verso chi attraversa un momento di difficoltà”, evidenzia Laruffa, ponendo l’accento sulla tutela della dignità e della riservatezza delle persone destinatarie dell’iniziativa.

La rete tra Comune, imprese e associazioni per sostenere il progetto

Per garantire il funzionamento dell’Emporio Solidale, la proposta punta sulla costruzione di una collaborazione permanente tra le diverse realtà del territorio. Supermercati, attività commerciali, produttori agricoli, cartolerie, farmacie, parafarmacie, ottici, associazioni di volontariato, parrocchie, Caritas e singoli cittadini potrebbero partecipare all’approvvigionamento dei prodotti e alla gestione delle attività, ciascuno secondo le proprie disponibilità. Un ruolo significativo sarebbe riservato anche al recupero delle eccedenze alimentari e di altri beni ancora perfettamente utilizzabili, nel rispetto delle normative vigenti, con il duplice obiettivo di contrastare gli sprechi e destinare risorse disponibili alle famiglie che ne hanno maggiore necessità. La struttura dovrebbe quindi operare attraverso un sistema continuativo di raccolta, conservazione e distribuzione, valorizzando il contributo del volontariato e delle imprese locali e superando la frammentarietà delle singole iniziative solidali.

“La nostra comunità ha già dimostrato, in numerose occasioni, una straordinaria capacità di partecipazione. Abbiamo associazioni attive, imprenditori sensibili e tanti cittadini pronti a fare la propria parte. La sfida è mettere queste energie in rete, superando la frammentarietà degli interventi e costruendo un servizio che possa diventare un punto di riferimento permanente per il territorio”, prosegue Laruffa, individuando nella collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti uno degli elementi necessari per assicurare continuità al servizio.

Agevolazioni sui tributi comunali per le imprese che donano beni essenziali

La proposta contiene anche un’ipotesi di incentivazione economica per le attività che decidano di contribuire stabilmente all’Emporio Solidale. Laruffa suggerisce infatti di valutare l’introduzione di agevolazioni sui tributi comunali a favore delle imprese che sostengono il progetto attraverso donazioni di generi alimentari e altri beni essenziali. Si tratterebbe di una possibilità da approfondire nei limiti consentiti dalla normativa vigente e subordinata a una preventiva verifica della sostenibilità economico-finanziaria. L’obiettivo sarebbe riconoscere il contributo delle realtà produttive e commerciali che partecipano concretamente al funzionamento del servizio, favorendo un modello di collaborazione stabile tra settore pubblico, imprese e associazionismo.

“Credo sia importante riconoscere e valorizzare il contributo delle imprese che scelgono di investire concretamente nel benessere della comunità. L’obiettivo è costruire un modello virtuoso nel quale pubblico, privato e mondo associativo possano collaborare stabilmente, contribuendo alla realizzazione di un servizio di grande utilità sociale”.

Dall’individuazione dell’immobile alla gestione: i passaggi necessari

La realizzazione dell’Emporio Solidale richiederebbe una serie di passaggi organizzativi e amministrativi ancora da definire. Tra questi figurano l’individuazione di un immobile idoneo a ospitare la struttura, l’allestimento degli spazi, la definizione di criteri trasparenti per l’accesso al servizio e il coinvolgimento dei servizi sociali comunali nella valutazione delle condizioni economiche e sociali dei potenziali beneficiari. Sarebbe inoltre necessario predisporre un sistema continuativo di approvvigionamento, conservazione e gestione dei prodotti, accompagnato da una rete di collaborazioni capace di garantire stabilità nel tempo. Il percorso, secondo la proposta di Laruffa, potrebbe essere sviluppato gradualmente, attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà economiche locali. Al momento si tratta dunque di un progetto proposto alla comunità di Polistena, la cui eventuale concretizzazione dipenderebbe dall’individuazione delle risorse, degli strumenti organizzativi e delle necessarie intese tra i soggetti coinvolti.

“Il mio obiettivo è semplice: costruire una rete permanente di solidarietà, non limitarci a interventi occasionali. Una città che vuole crescere deve saper guardare anche alle difficoltà silenziose, alle famiglie che affrontano quotidianamente sacrifici per garantire ai propri figli il necessario, agli anziani soli e a tutte quelle persone che attraversano una fase di fragilità economica e sociale. Credo in una Polistena capace di mettere insieme le energie migliori del territorio, nella quale istituzioni, imprese, associazioni e cittadini possano sentirsi parte di un unico grande progetto di comunità. Prendersi cura di una città non significa soltanto realizzare opere pubbliche, ma anche costruire servizi, garantire opportunità e tutelare la dignità delle persone. La vera forza di una comunità si misura dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno. È questa la visione che accompagna la mia proposta: una Polistena sempre più attenta, inclusiva e capace di rispondere concretamente ai bisogni dei propri cittadini”, conclude Cesare Laruffa.