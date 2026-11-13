Polistena, nominata la nuova direttrice del Museo, dell’Archivio e della Biblioteca: scelta tra 17 candidati | NOME

Antonella Beatrice Bongarzone è la nuova direttrice del Museo, dell’Archivio e della Biblioteca di Polistena, ospitati all’interno del Palazzo della Cultura. La nomina è stata disposta dall’Amministrazione comunale al termine di una procedura di selezione alla quale hanno partecipato 17 candidati. Il curriculum della professionista è risultato il più qualificato tra quelli esaminati, grazie all’esperienza maturata nel settore della gestione e della valorizzazione degli archivi e dei beni culturali. L’incarico avrà durata di un anno e punta a rafforzare il ruolo del Palazzo della Cultura come punto di riferimento per la vita culturale della città, attraverso nuove iniziative artistiche, attività dedicate ai giovani e progetti capaci di richiamare visitatori anche da altri territori. La nuova direttrice ha già accettato l’incarico e avviato la propria attività, dopo essere stata accolta alla presenza del sindaco Michele Tripodi e del dottor Filippo Speranza, responsabile degli Affari Generali e dei servizi bibliotecari.

La nuova direttrice scelta tra 17 candidature: l’esperienza nella valorizzazione dei beni culturali

La nomina di Antonella Beatrice Bongarzone si inserisce nel percorso di valorizzazione delle strutture culturali cittadine promosso dall’Amministrazione comunale di Polistena. La professionista porta con sé una consolidata esperienza nella gestione degli archivi e del patrimonio culturale, maturata anche attraverso incarichi svolti in Calabria. Tra le esperienze più recenti figura la direzione della Casa-museo Gullo a Casali del Manco, in provincia di Cosenza, dove ha operato nel settore della valorizzazione dei beni culturali. Il percorso professionale della dottoressa Bongarzone è stato determinante ai fini della selezione, nella quale il suo curriculum è risultato il più qualificato tra le 17 candidature presentate. La nuova direttrice sarà chiamata a coordinare le attività del Museo, dell’Archivio e della Biblioteca, contribuendo alla valorizzazione delle risorse culturali custodite nel Palazzo della Cultura. L’incarico annuale rappresenta quindi un’opportunità per sviluppare una programmazione capace di rafforzare la fruizione degli spazi e ampliare le occasioni di partecipazione alla vita culturale cittadina.

Palazzo della Cultura, nuove iniziative artistiche e collaborazione con la cooperativa Kiwi

Uno degli aspetti centrali del nuovo incarico sarà la collaborazione con la cooperativa Kiwi, già coinvolta nella gestione delle attività del Palazzo della Cultura e della Biblioteca. La dottoressa Bongarzone lavorerà insieme alla cooperativa per organizzare iniziative culturali e artistiche, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente gli spazi messi a disposizione della cittadinanza dall’Amministrazione comunale. La programmazione sarà orientata in particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso attività capaci di avvicinare giovani e studenti al patrimonio culturale locale e di promuovere una maggiore frequentazione delle strutture. Accanto alla partecipazione dei residenti, l’Amministrazione punta anche a rafforzare la capacità attrattiva del Palazzo della Cultura, favorendo l’arrivo di visitatori provenienti da fuori Polistena. Il Museo, l’Archivio e la Biblioteca vengono così considerati non soltanto luoghi di conservazione e consultazione, ma anche spazi da rendere sempre più partecipati attraverso iniziative che possano contribuire alla crescita culturale della comunità e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il sindaco Tripodi dà il benvenuto alla nuova direttrice: l’obiettivo è coinvolgere sempre più giovani

Il sindaco di Polistena Michele Tripodi ha accolto positivamente la nomina della nuova direttrice, sottolineando l’importanza della collaborazione per rafforzare il ruolo del Palazzo della Cultura nella vita cittadina. Il primo cittadino ha rivolto alla dottoressa Bongarzone un “caloroso augurio di benvenuto e buon lavoro, esprimendo fiducia in una proficua e reciproca collaborazione per rendere il Palazzo della Cultura un luogo sempre più vivo e frequentato, in particolar modo da giovani, studenti e appassionati di cultura”. La nuova direzione si apre dunque con l’obiettivo di dare continuità alle attività culturali già avviate e sviluppare ulteriori occasioni di incontro e partecipazione, valorizzando l’esperienza professionale di Bongarzone e il lavoro condiviso con la cooperativa Kiwi. L’Amministrazione comunale intende così consolidare il Palazzo della Cultura come luogo di riferimento per la conoscenza, la formazione e la promozione delle iniziative artistiche, rafforzandone il legame con la comunità locale e favorendo una maggiore apertura verso i visitatori provenienti da altri centri.