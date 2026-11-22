Un Emporio Solidale a Polistena per sostenere in maniera continuativa le persone e le famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica e sociale, attraverso la distribuzione gratuita di alimenti e altri beni di prima necessità. È il progetto presentato dall’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, che ha inviato una lettera al sindaco e al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per chiedere una collaborazione istituzionale e la concessione di alcuni locali pubblici in comodato d’uso gratuito. L’obiettivo è realizzare uno spazio organizzato nel quale le famiglie in condizioni di bisogno possano ricevere un aiuto concreto, grazie al coinvolgimento delle realtà associative, delle istituzioni, delle parrocchie e delle attività commerciali del territorio. La proposta, avanzata dal cofondatore dell’associazione Cesare Laruffa, individua già due possibili sedi: i locali inutilizzati dell’ex stazione degli autobus di piazza Suor Maria Teresa Fioretti oppure, in alternativa, una parte degli spazi del Mercato Comunale di Polistena. L’iniziativa è ancora nella fase di proposta e richiede la disponibilità dell’Amministrazione comunale, alla quale CivicaMente ha chiesto di avviare un confronto per definire gli aspetti logistici, organizzativi e gestionali necessari alla sua realizzazione.

Emporio Solidale, aiuti gratuiti per le famiglie in difficoltà economica

Il progetto prevede la creazione di un servizio stabile dedicato alla distribuzione gratuita di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, articoli per l’infanzia, materiale scolastico, abbigliamento e altri beni essenziali. L’associazione intende organizzare uno spazio nel quale raccogliere e mettere a disposizione i prodotti destinati alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di disagio economico e sociale, anche attraverso accordi con le attività commerciali locali. Nella lettera indirizzata all’Amministrazione, CivicaMente spiega le finalità dell’iniziativa: “La scrivente Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, nella persona del Co-fondatore, Cesare Laruffa, intende sottoporre all’attenzione delle SS.LL. il progetto denominato “Emporio Solidale”, finalizzato alla realizzazione di un servizio permanente di sostegno alle persone e alle famiglie del nostro territorio che versano in condizioni di difficoltà economica e sociale”. Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso, che dovranno basarsi su criteri oggettivi e trasparenti, garantendo la dignità e la riservatezza dei beneficiari. Per questo l’associazione propone anche il coinvolgimento dei Servizi Sociali comunali, così da favorire un’organizzazione del servizio che tenga conto delle effettive necessità delle famiglie e consenta di individuare i destinatari degli interventi di sostegno secondo modalità condivise.

Coinvolte le parrocchie di Polistena, la Caritas e le imprese locali

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è la volontà di costruire una rete permanente di solidarietà, capace di mettere insieme istituzioni pubbliche, realtà ecclesiastiche, associazioni, volontari e imprese. CivicaMente intende avviare una collaborazione con le tre parrocchie di Polistena e con la Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, prendendo come riferimento il modello organizzativo di una struttura già presente nella vicina città di Gioia Tauro. L’obiettivo è valorizzare quell’esperienza, adattandola alle esigenze della comunità polistenese e costruendo un servizio strutturato, capace di garantire continuità nel tempo. Secondo quanto comunicato dall’associazione, numerose imprese del territorio, operanti nel settore alimentare e in altri comparti, avrebbero già manifestato la propria disponibilità a contribuire alla realizzazione dell’Emporio Solidale. Si tratta di un primo elemento sul quale i promotori intendono costruire un percorso di collaborazione più ampio, coinvolgendo anche l’Amministrazione comunale. Nella lettera viene infatti chiesto formalmente al Comune di cooperare per la buona riuscita dell’iniziativa, mettendo a disposizione competenze e spazi adeguati. Il progetto punta così a trasformare la disponibilità delle attività economiche e delle realtà sociali del territorio in un sistema organizzato di sostegno, superando la dimensione degli interventi occasionali per offrire un servizio permanente alle persone che ne hanno bisogno.

Ex stazione degli autobus o Mercato Comunale: le due sedi proposte al Comune

Per rendere concretamente operativo l’Emporio Solidale, l’associazione ha individuato due possibili soluzioni logistiche sulle quali chiede una valutazione da parte dell’Amministrazione comunale. La prima riguarda la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali inutilizzati dell’ex stazione degli autobus, situata in piazza Suor Maria Teresa Fioretti. La seconda possibilità, indicata come alternativa, consiste nell’utilizzo di almeno una parte dei locali del Mercato Comunale di Polistena. La richiesta è stata indirizzata al sindaco e al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, affinché venga verificata la disponibilità degli immobili e la possibilità di destinarli alle attività previste dal progetto. La concessione gratuita degli spazi rappresenterebbe, secondo l’associazione, un contributo importante da parte dell’ente locale alla realizzazione dell’iniziativa, consentendo di organizzare la raccolta e la distribuzione dei beni senza dover sostenere i costi legati alla disponibilità di una sede. La proposta non riguarda quindi l’assegnazione di un immobile già deliberata, ma una richiesta formale ancora sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione. CivicaMente ha manifestato la propria disponibilità a un incontro istituzionale per approfondire gli aspetti logistici, organizzativi e gestionali e definire un percorso condiviso che possa portare all’apertura del servizio.

L’appello di CivicaMente: “Il bene comune deve rappresentare il punto di incontro”

Nella parte conclusiva della lettera, l’associazione rivolge un appello alla collaborazione tra tutte le componenti della comunità, sottolineando la necessità di superare eventuali divisioni e contrapposizioni di fronte a un progetto dedicato alle persone in difficoltà. “Siamo fermamente convinti che, di fronte a iniziative di così alto valore sociale, non debbano esservi divisioni, contrapposizioni, logiche di appartenenza o rivendicazioni di primogenitura. È necessario che tutti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle reciproche autonomie, agiscano insieme e con spirito costruttivo nell’esclusivo interesse dei cittadini del nostro territorio. Il bene comune deve rappresentare il punto di incontro e il principio guida di ogni azione condivisa”, si legge nel documento firmato dall’associazione. CivicaMente ribadisce quindi la volontà di coinvolgere istituzioni, realtà ecclesiastiche, attività commerciali, volontariato e cittadini in un progetto che possa rispondere in maniera concreta alle esigenze sociali del territorio. La lettera si conclude con la disponibilità a partecipare a un incontro con i rappresentanti comunali, per verificare le condizioni necessarie alla realizzazione dell’Emporio Solidale e individuare una soluzione organizzativa condivisa. Il prossimo passaggio dipenderà dunque dal riscontro dell’Amministrazione comunale di Polistena alla richiesta di collaborazione e di concessione gratuita dei locali, primo elemento necessario per trasformare la proposta dell’associazione in un servizio effettivamente disponibile per le famiglie.